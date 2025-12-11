Бубнов высказался о поведении Кордобы

Бывший заащитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе.

– Давайте вернeмся к матчу «Краснодар» – ЦСКА (3:2). О Кордобе немножко поговорим. Болельщики ЦСКА разозлились сильно, как он валялся, корчился, показывал, как ему больно… Поглядывал на судью...

– Подожди, подожди. Назови мне хотя бы одного игрока Российской Премьер-Лиги, и [даже из] тех игроков ЦСКА, которые бы не валялись и не корчились.

– Ну, в таком количестве, как Кордоба в этом матче...

– А в таком количестве, как Кордобу, никто никого не бьeт! Его внаглую били! Потом спровоцировали. Там, где дали красную карточку, где близко не было. Когда с ЦСКА играли [в первом круге РПЛ]. Естественно, он…

– Там была красная карточка.

– Не было.