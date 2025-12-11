Бубнов высказался о поведении Кордобы

Бывший заащитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе.
– Давайте вернeмся к матчу «Краснодар» – ЦСКА (3:2). О Кордобе немножко поговорим. Болельщики ЦСКА разозлились сильно, как он валялся, корчился, показывал, как ему больно… Поглядывал на судью...
– Подожди, подожди. Назови мне хотя бы одного игрока Российской Премьер-Лиги, и [даже из] тех игроков ЦСКА, которые бы не валялись и не корчились.
– Ну, в таком количестве, как Кордоба в этом матче...
– А в таком количестве, как Кордобу, никто никого не бьeт! Его внаглую били! Потом спровоцировали. Там, где дали красную карточку, где близко не было. Когда с ЦСКА играли [в первом круге РПЛ]. Естественно, он…
– Там была красная карточка.
– Не было.
- В матче 18-го тура РПЛ Кордоба забил гол ЦСКА на 38-й минуте.
- Также колумбиец забил гол и был удален в матче ЦСКА – «Краснодар» (1:1) в 7-м туре.
Источник: «Чемпионат»