Бубнов высказался о поведении Кордобы

Сегодня, 17:00
4

Бывший заащитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе.

– Давайте вернeмся к матчу «Краснодар» – ЦСКА (3:2). О Кордобе немножко поговорим. Болельщики ЦСКА разозлились сильно, как он валялся, корчился, показывал, как ему больно… Поглядывал на судью...

– Подожди, подожди. Назови мне хотя бы одного игрока Российской Премьер-Лиги, и [даже из] тех игроков ЦСКА, которые бы не валялись и не корчились.

– Ну, в таком количестве, как Кордоба в этом матче...

– А в таком количестве, как Кордобу, никто никого не бьeт! Его внаглую били! Потом спровоцировали. Там, где дали красную карточку, где близко не было. Когда с ЦСКА играли [в первом круге РПЛ]. Естественно, он…

– Там была красная карточка.

– Не было.

  • В матче 18-го тура РПЛ Кордоба забил гол ЦСКА на 38-й минуте.
  • Также колумбиец забил гол и был удален в матче ЦСКА – «Краснодар» (1:1) в 7-м туре.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Кордоба Джон Бубнов Александр
Комментарии (4)
Литейный 4 (returned)
1765464965
Клоун Кордоба. Гыгыгы
Ответить
matvei_72
1765466391
Дивеев не валялся и не истерил когда ему Черников вьехал в ногу и бутсу разорвал... Кордоба еще та истеричка и симулянт...
Ответить
sochi-2013
1765467682
Может же, когда хочет, здраво рассуждать!
Ответить
Интерес
1765468518
Бывший профессиональный костолом возлюбил истеричных балерунов.
Ответить
