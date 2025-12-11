Введите ваш ник на сайте
«Спартак» раскрыл расписание зимних сборов

Сегодня, 16:26

«Спартак» во время зимней паузы в РПЛ проведет три сбора в Дубае.

Команда выйдет из отпуска 12 января. Игроки пройдут медицинское обследование и тесты на функциональную готовность, а 15 января красно-белые отправятся в ОАЭ.

Первый сбор в Дубае пройдет с 15 по 21 января, второй – с 27 января по 7 февраля, а третий – с 12 по 28 февраля.

Соперники команды по товарищеским матчам и даты встреч определятся позднее.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
  • 1 марта команда сыграет в 19-м туре в гостях с «Сочи».

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
