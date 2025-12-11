Раскрыт главный кандидат на пост тренера «Динамо Мх»

В «Динамо Мх» идет активный поиск главного тренера. Главный претендент – Артур Садиров из «Машука-КМВ» (Вторая лига).
«В махачкалинском «Динамо» серьезно обсуждается кандидатура Артура Садирова на пост главного тренера команды. Успехи «Машука» не остались незамеченными. Клуб с бюджетом в 70 миллионов рублей до последнего тура боролся за победу в осенней части «Золота», став главной сенсацией российской подэлиты.
Похоже, что Гаджи Гаджиев хочет отдать предпочтение местным специалистам. Садиров – уроженец Дагестана, еще будучи игроком он выступал за «Динамо», – написал источник.
- 40-летний Садиров в «Машуке» с 2023 года.
- В 2017-2022 годах тренер работал в «Анжи» на разных должностях, включая пост главного тренера.
- «Динамо Мх», уволившее на этой неделе Хасанби Биджиева, идет в зоне переходных матчей РПЛ.
Источник: телеграм-канал Владислава Гурджи