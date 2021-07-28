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    Артур Садиров

    Тренер
    Имя Артур
    Отчество Умамудинович
    Фамилия Садиров
    Команда Анжи
    Гражданство Россия
    Дата рождения 22 марта 1985
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Анжи 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.07.2021 Анжи 0(4) : 0(2) Машук-КМВ
    12.08.2021 Легион 2 : 0 Анжи
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