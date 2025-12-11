В «Динамо Мх» прокомментировали намерение назначить тренера из Второй лиги

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов прокомментировал новость, что клуб планирует назначить тренера из Второй лиги Артура Садирова.
Газизов подтвердил возможное назначение Садирова.
«Идут переговоры, но с главным тренером пока ещe не подписаны документы», – сказал функционер.
- 40-летний Садиров в «Машуке» с 2023 года.
- В 2017-2022 годах тренер работал в «Анжи» на разных должностях, включая пост главного тренера.
- «Динамо Мх», уволившее на этой неделе Хасанби Биджиева, идет в зоне переходных матчей РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»