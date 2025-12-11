Введите ваш ник на сайте
В «Динамо Мх» прокомментировали намерение назначить тренера из Второй лиги

Сегодня, 19:31

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов прокомментировал новость, что клуб планирует назначить тренера из Второй лиги Артура Садирова.

Газизов подтвердил возможное назначение Садирова.

«Идут переговоры, но с главным тренером пока ещe не подписаны документы», – сказал функционер.

  • 40-летний Садиров в «Машуке» с 2023 года.
  • В 2017-2022 годах тренер работал в «Анжи» на разных должностях, включая пост главного тренера.
  • «Динамо Мх», уволившее на этой неделе Хасанби Биджиева, идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Динамо Мх Машук-КМВ Садиров Артур Газизов Шамиль
  • Читайте нас: 