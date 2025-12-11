В «Динамо Мх» прокомментировали намерение назначить тренера из Второй лиги

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов прокомментировал новость, что клуб планирует назначить тренера из Второй лиги Артура Садирова.

Газизов подтвердил возможное назначение Садирова.

«Идут переговоры, но с главным тренером пока ещe не подписаны документы», – сказал функционер.