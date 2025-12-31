Новогоднее обращение «Зенита»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала новогоднее обращение.

«Дорогие болельщики! Подходит к концу наш юбилейный 2025 год, совсем скоро будут накрыты праздничные столы, а в руках заискрятся бенгальские огни и зашуршат, открываясь, подарки. И пока новогодний марафон еще не стартовал, мы бы хотели вместе с вами вспомнить, каким был этот год в жизни сине-бело-голубых.

Весной мы до последнего момента сражались за право в седьмой раз подряд назваться сильнейшей командой России, однако в упорной борьбе уступили этот титул сопернику. К сожалению, нам не удалось поздравить себя и вас с вековым юбилеем так, как мы этого хотели и как вы этого заслуживали. Но такой урок лишь усилил жажду вернуться на вершину в следующем году – обещаем, мы приложим к этому максимум усилий.

И все же в столь знаковый год нам хотелось подарить нашим болельщикам ощущение яркого и запоминающегося праздника, поэтому 25 мая 2025-го, в день столетия клуба, на «Газпром Арене» состоялся уникальный Матч легенд, собравший главных звезд «Зенита» минувших лет. Кержаков, Аршавин, Анюков и Погребняк, вновь празднующие забитые мячи на домашнем стадионе сине-бело-голубых на глазах у 50 тысяч болельщиков, – это было невероятно!

В этот же день в пространстве «Севкабель Порт» открылась грандиозная выставка, посвященная 100-летней истории «Зенита». Настоящее путешествие сквозь время, самый развернутый и подробный рассказ о жизни великого клуба голосами его болельщиков, известных петербуржцев: в записи аудиогида к экспозиции приняли участие Михаил Пиотровский, Лев Лурье, Михаил Боярский, Александр Розенбаум и многие другие. Не имеющий аналогов выставочный проект закроет свои двери лишь 11 января 2026 года, став за это время настоящим откровением для десятков тысяч посетителей.

Летом, продолжая традицию открытых тренировок в знаковых городских местах, сине-бело-голубые провели самое масштабное такое занятие на Дворцовой площади – более 25 тысяч человек посетили невероятный футбольный фестиваль и увидели своих кумиров на расстоянии вытянутой руки, а самым удачливым достались еще и их автографы.

Осенью «Зенит» установил рекорд национального Кубка, выиграв в основное время все шесть матчей на групповом этапе, а к концу года, одержав ряд громких побед, но потеряв несколько важных очков, завершил первую часть сезона в Мир РПЛ на второй строчке таблицы. Конкуренция высока как никогда, все главные сражения за оба этих трофея – впереди.

Друзья, мы очень благодарны вам за то, что в уходящем 2025-м, как и прежде, ощущали вашу поддержку в каждом матче и на всех клубных мероприятиях. Для вас – и ради вас – мы играли в футбол, запускали юбилейный состав в петербургском метро, дарили памятные медали семьям детей, родившихся в день столетия «Зенита», с помощью группы The Hatters готовили новую аранжировку для гимна сине-бело-голубых и делали добро. На днях завершился длившийся целый год уникальный социальный проект «100 добрых дел», объединивший все команды системы клуба в стремлении оказать поддержку фондам, а также благотворительным и медицинским организациям из самых разных регионов России.

Пусть 2026-й, уже притаившийся за порогом, принесет нам с вами еще больше добра, улыбок, памятных моментов и теплых встреч. С Новым годом, сине-бело-голубые! Будьте здоровы и счастливы! Любите!» – написали петербуржцы.