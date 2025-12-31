Абаскаль выступил с обращением в адрес «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль обратился к московскому клубу перед Новым годом.

– Что бы вы пожелали «Спартаку» и российскому футболу в следующем году?

– «Спартаку» я всегда желаю всего наилучшего – его людям, болельщикам и сотрудникам! России хочу пожелать продолжать расти и работать над тем, чтобы воспитывать лучших игроков и готовиться к будущему. Не переставать работать с базой, развиваться во всех направлениях и поддерживать друг друга, чтобы всегда показывать лучшую версию себя!