Реакция Абаскаля на увольнение Алонсо из «Реала»

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал решение «Реала» отправить в отставку Хаби Алонсо.
«Думаю, Хаби проделал очень хорошую работу в «Байере» и «Реал Сосьедаде Б». Не каждая команда подходит хорошему тренеру.
Существует множество способов руководить командами и управлять ими, возможно, «Реал» – не лучшее место для Алонсо. Я уверен, что он снова добьeтся успеха в другом клубе», – сказал Абаскаль.
- Алонсо уволили 12 января. Его сменил Альваро Арбелоа.
- Под его руководством «Реал» выиграл 24 из 34 матчей при 4 ничьих и 6 поражениях.
Источник: Metaratings