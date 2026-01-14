Введите ваш ник на сайте
Реакция Абаскаля на увольнение Алонсо из «Реала»

Вчера, 22:44

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал решение «Реала» отправить в отставку Хаби Алонсо.

«Думаю, Хаби проделал очень хорошую работу в «Байере» и «Реал Сосьедаде Б». Не каждая команда подходит хорошему тренеру.

Существует множество способов руководить командами и управлять ими, возможно, «Реал» – не лучшее место для Алонсо. Я уверен, что он снова добьeтся успеха в другом клубе», – сказал Абаскаль.

  • Алонсо уволили 12 января. Его сменил Альваро Арбелоа.
  • Под его руководством «Реал» выиграл 24 из 34 матчей при 4 ничьих и 6 поражениях.

Источник: Metaratings
Испания. Примера Атлетико Сан-Луис Реал Абаскаль Гильермо Алонсо Хаби
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
