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«Сосьедад» резко изменил риторику насчет Захаряна

3 февраля, 21:07
5

Спортивный директор «Реал Сосьедада» Эрик Бретос прокомментировал ситуацию с полузащитником Арсеном Захаряном.

Если раньше клуб в лице пресс-атташе выражал поддержку Арсену и надежду на его скорое возвращение в форму, то теперь баски выражают недовольство положением.

«Мы не можем ждать вечно или предполагать, что ничего не произойдет, если Захарян будет выступать не лучшим образом.

У Арсена есть талант, но нам трудно добиться того, чтобы он стабильно играл. Мы очень хотим, чтобы он вернулся к тренировкам как можно скорее.

Когда он восстановится, он должен понравиться тренеру. Мы должны извлечь максимум пользы из его универсальных качеств. Я верю в него», – сказал Бретос.

  • 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года. За него заплатили 13 миллионов евро.
  • Статистика хавбека: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
  • Из-за регулярных травм Арсен провел только 16 игр в этом сезоне, проведя суммарно на поле 530 минут.

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Источник: телеграм-канал болельщиков «Реал Сосьедада»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (5)
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Император 1
1770143142
Удачи
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Willow
1770143281
Не выдерживает нагрузок организм после Россиийского чемпионата.
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FFR
1770144887
Обратно в Россию, или в Армению.
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zigbert
1770188740
А как ещё можно рассчитывать на него если у Захаряна постоянные травмы. Любой клуб повел бы себя аналогично.
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