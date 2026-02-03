«Сосьедад» резко изменил риторику насчет Захаряна

Спортивный директор «Реал Сосьедада» Эрик Бретос прокомментировал ситуацию с полузащитником Арсеном Захаряном.

Если раньше клуб в лице пресс-атташе выражал поддержку Арсену и надежду на его скорое возвращение в форму, то теперь баски выражают недовольство положением.

«Мы не можем ждать вечно или предполагать, что ничего не произойдет, если Захарян будет выступать не лучшим образом.

У Арсена есть талант, но нам трудно добиться того, чтобы он стабильно играл. Мы очень хотим, чтобы он вернулся к тренировкам как можно скорее.

Когда он восстановится, он должен понравиться тренеру. Мы должны извлечь максимум пользы из его универсальных качеств. Я верю в него», – сказал Бретос.