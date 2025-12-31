Введите ваш ник на сайте
Новогодние мудрые жизненные советы от Орлова

Сегодня, 10:35
1

Комментатор Геннадий Орлов дал предновогодние советы.

«Новый год – новые ожидания. У каждого человека должно быть правило: сколько бы ему ни было лет, он завтра должен быть лучше, чем сегодня. Ещe одну книжку прочитать, фильм хороший посмотреть. Поэтому желаю всем самосовершенствования. У меня со школы был лозунг: добродетель плюс познание. Ещe тогда я понял, что главное – узнавать новое и быть доброжелательным.

Конечно, все мы не ангелы и допускаем ошибки. Это нормально. Я люблю повторять пословицу: «Спотыкается тот, кто бежит. Кто ползeт – не спотыкается». В жизни надо бежать, и особенно молодым людям», – сказал Орлов.

  • В 2025 году журналисту исполнилось 80 лет.
  • В качестве игрока он выступал за «Зенит».
  • Затем он стал комментатором.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
boris63
1767173446
Не надо никуда бежать, споткнешься голову сломаешь, лучше идти.
