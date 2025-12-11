Стало известно, сколько матчей есть у Алонсо на исправление ситуации в «Реале»

«Реал» даст главному тренеру команды Хаби Алонсо 3 матча на исправление ситуации с игрой и результатами.

До конца года мадридцы сыграют в гостях с «Алавесом» (14 декабря) и дома с «Севильей» (20 декабря) в Ла Лиге, а также на выезде с «Талаверой-де-ла-Рейна» (17 декабря) в Кубке Испании.

В «Реале» отметили улучшения в игре команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2) и совсем другой настрой футболистов. Однако поражение вызвало негативную реакцию на трибунах, что не устраивает руководство «сливочных».

Болельщики мадридского клуба начали проявлять отстраненность и свистели в определенные моменты второго тайма. Причем негодование было направлено в адрес как игроков, так и тренера.

Хотя Алонсо не ставили ультиматов, доверие к тренеру снижается из-за неудачных результатов. Руководство «Реала» взяло время на размышления и может принять какое-то решение в январе.

После декабрьских матчей у «Мадрида» будет двухнедельный перерыв перед игрой Примеры «Бетисом» и полуфиналом Суперкубка Испании с «Атлетико» в Саудовской Аравии. Еще несколько дней назад поездка в Азию считалась решающим моментом для будущего Алонсо. Теперь же пристальное внимание уделяется ближайшим трем матчам команды.

Что касается отношения игроков к делу и критики, то она связана не с игрой в Лиге чемпионов с «Сити», а скорее с предыдущими инцидентами.

Негативная реакция болельщиков на Винисиуса на «Сантьяго Бернабеу» была очевидна, но клуб по-прежнему верит в бразильца, хотя и требует от него улучшения игры и реализации. То же самое относится и к Джуду Беллингему. Также болельщики саркастически реагировали на игру Эндрика, появившегося на поле на 10 минут.