Алонсо объяснил поражение «Реала» от «Сельты»

Сегодня, 09:32
2

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги матча 15-го тура Примеры с «Сельтой» (0:2).

«Мы злы. Это была не та игра, которую мы хотели, и не тот результат. Травма Милитао помешала нам в самом начале, и нам потребовалось время, чтобы отреагировать. Мы внесли коррективы. По-настоящему мы отреагировали, только когда остались вдесятером.

Мы планировали сыграть в хорошем темпе с прессингом против крепкого соперника, но чего-то не хватило. Травма Мили нарушила наши планы. Это плохая новость: у нас и так плохо с травмами, а тут еще одна.

Три очка потеряны – это обидно. Нам нужно двигаться дальше как можно быстрее. Впереди долгий путь в чемпионате. В среду нас ждeт Лига чемпионов, которая дает возможность реабилитироваться и избавиться от неприятного привкуса этого поражения», – сказал Алонсо.

  • Дублем у гостей отметился Виллиот Сведберг, отличившийся на 53-й и 90+3-й минутах.
  • У «Реала» удалили Франа Гарсию на 64-й минуте и Альваро Каррераса на 90+2-й.
  • Защитника «сливочных» Эдера Милитао заменили из-за травмы на 24-й минуте.
  • «Реал» примет дома «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 10 декабря.

Источник: As
Испания. Примера Сельта Реал Алонсо Хаби
FFR
1765178773
Что-то Алонсо пока не может найти ключ к успеху. Такой команде как Реал нужно решить исход матча в первом тайме.
