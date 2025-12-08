Алонсо объяснил поражение «Реала» от «Сельты»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги матча 15-го тура Примеры с «Сельтой» (0:2).

«Мы злы. Это была не та игра, которую мы хотели, и не тот результат. Травма Милитао помешала нам в самом начале, и нам потребовалось время, чтобы отреагировать. Мы внесли коррективы. По-настоящему мы отреагировали, только когда остались вдесятером.

Мы планировали сыграть в хорошем темпе с прессингом против крепкого соперника, но чего-то не хватило. Травма Мили нарушила наши планы. Это плохая новость: у нас и так плохо с травмами, а тут еще одна.

Три очка потеряны – это обидно. Нам нужно двигаться дальше как можно быстрее. Впереди долгий путь в чемпионате. В среду нас ждeт Лига чемпионов, которая дает возможность реабилитироваться и избавиться от неприятного привкуса этого поражения», – сказал Алонсо.