«Реал» принял решение о предложении «Наполи» по Мастантуоно

«Реал» отказался отдавать в аренду «Наполи» вингера Франко Мастантуоно.
Мадридцы отказались рассматривать даже формальное предложениие неаполитанцев. Игроком интересовались и некоторые другие европейские клубы.
Мастантуоно считается важным элементом долгосрочных планов «Реала». В клубе полностью уверены в потенциале футболиста.
Посл травмы паха 3 ноября 18-летний вингер практически не получал игрового времени, но по-прежнему стремится добиться успеха в составе команды. Клуб не спешит с возвращением игрока, чтобы избежать рецидивов.
Мастантуоно с началом 2026 года хочет скорее адаптироваться к европейскому футболу и внести свой вклад в успехи команды.
- В этом сезоне вингер провел за мадридцев 14 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- «Реал» заплатил за трансфер Мастантуоно из «Ривер Плейт» в августе 63,2 миллиона евро.
Источник: Marca