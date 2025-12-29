«Реал» принял решение о предложении «Наполи» по Мастантуоно

«Реал» отказался отдавать в аренду «Наполи» вингера Франко Мастантуоно.

Мадридцы отказались рассматривать даже формальное предложениие неаполитанцев. Игроком интересовались и некоторые другие европейские клубы.

Мастантуоно считается важным элементом долгосрочных планов «Реала». В клубе полностью уверены в потенциале футболиста.

Посл травмы паха 3 ноября 18-летний вингер практически не получал игрового времени, но по-прежнему стремится добиться успеха в составе команды. Клуб не спешит с возвращением игрока, чтобы избежать рецидивов.

Мастантуоно с началом 2026 года хочет скорее адаптироваться к европейскому футболу и внести свой вклад в успехи команды.