Лукас Васкес определил величайшего игрока в истории «Реала»

Бывший футболист «Реала» Лукас Васкес определил величайшего футболиста в истории клуба.

«Криштиану Роналду? Невероятно важный футболист, величайший в истории «Реала».

Его уход из команды был очень ощутим, ведь Криштиану забивал 60 голов за сезон. Но мы вернулись после ухода Роналду, «Реал» всегда движется вперед, всегда возвращается, чтобы побеждать.

Мы очень благодарны Роналду за все, что он дал «Реалу», – сказал Васкес.