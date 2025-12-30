Карпин назвал число игроков, составляющих костяк сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о составе национальной команды.

– Многие эксперты и журналисты говорят о том, что главная проблема сборной как раз в отсутствии костяка. В этом году многие дебютировали, от Лукина и Глебова до Дивеева и Умярова – одиннадцать человек.

– Что значит «нет костяка сборной»?

– Есть много кандидатов.

– Это сколько?

– 30–40 игроков.

– 30 кандидатов в сборную – это мало. Идеально было бы иметь 60 кандидатов. Но одно дело – кандидаты, другое – сколько игроков на каждый сбор вызывается в течение года, когда они здоровы.

Посмотрите и вы увидите костяк из 20 футболистов. К ним добавляются другие. Когда, допустим, травмирован правый защитник Сильянов, вызываем дебютанта, новичка Бевеева. Поэтому если взять окончательный, а не расширенный список сборной, вы увидите, что там присутствуют 20–22 игрока на каждом сборе. Какой еще костяк нужен?

Когда мы играли отборочные матчи, вопросов не возникало. Сейчас мы проводим товарищеские встречи и подстраиваемся под то, что позволяет нам попробовать игроков в разных сочетаниях, посмотреть всех футболистов, а не только 12–13 человек. Надо использовать сложившуюся ситуацию с максимальной пользой для нас», – сказал Карпин.