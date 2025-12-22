Дзюба пока останется лучшим бомбардиром сборной России: известна причина

В РФС согласны записать на Александра Кержакова гол, забитый им в ворота сборной Германии в 2005 году. Однако роль российской организации здесь не первостепенная, так как организатором того матча был Немецкий футбольный союз и переписать протокол матча может только он.
Желания ФИФА и РФС встать на сторону Кержакова недостаточно. Необходимы переговоры с немецкой стороной, которые пока затруднены из-за политической ситуации в мире.
Таким образом, Артем Дзюба единолично останется лучшим бомбардиром сборной России по крайней мере до снятия санкций и возвращения национальной команды на международную арену.
- В марте Дзюба забил 31-й гол за сборную России, опередив по этому числу Александра Кержакова, у которого на счету 30 мячей.
- В декабре Кержаков в своем телеграм‑канале опубликовал перевод фрагмента письма из ФИФА, в котором подтверждается «фактическое право на гол» в составе сборной России в товарищеском матче против команды Германии, который состоялся 8 июня 2005 года (2:2).
- Сейчас автором этого гола считается Андрей Аршавин. В случае, если этот мяч будет записан на Кержакова, он сравняется по количеству забитых мячей с Дзюбой.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»