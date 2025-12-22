В РФС согласны записать на Александра Кержакова гол, забитый им в ворота сборной Германии в 2005 году. Однако роль российской организации здесь не первостепенная, так как организатором того матча был Немецкий футбольный союз и переписать протокол матча может только он.

Желания ФИФА и РФС встать на сторону Кержакова недостаточно. Необходимы переговоры с немецкой стороной, которые пока затруднены из-за политической ситуации в мире.

Таким образом, Артем Дзюба единолично останется лучшим бомбардиром сборной России по крайней мере до снятия санкций и возвращения национальной команды на международную арену.