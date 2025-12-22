Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба пока останется лучшим бомбардиром сборной России: известна причина

Дзюба пока останется лучшим бомбардиром сборной России: известна причина

Сегодня, 12:50
9

В РФС согласны записать на Александра Кержакова гол, забитый им в ворота сборной Германии в 2005 году. Однако роль российской организации здесь не первостепенная, так как организатором того матча был Немецкий футбольный союз и переписать протокол матча может только он.

Желания ФИФА и РФС встать на сторону Кержакова недостаточно. Необходимы переговоры с немецкой стороной, которые пока затруднены из-за политической ситуации в мире.

Таким образом, Артем Дзюба единолично останется лучшим бомбардиром сборной России по крайней мере до снятия санкций и возвращения национальной команды на международную арену.

  • В марте Дзюба забил 31-й гол за сборную России, опередив по этому числу Александра Кержакова, у которого на счету 30 мячей.
  • В декабре Кержаков в своем телеграм‑канале опубликовал перевод фрагмента письма из ФИФА, в котором подтверждается «фактическое право на гол» в составе сборной России в товарищеском матче против команды Германии, который состоялся 8 июня 2005 года (2:2).
  • Сейчас автором этого гола считается Андрей Аршавин. В случае, если этот мяч будет записан на Кержакова, он сравняется по количеству забитых мячей с Дзюбой.

Еще по теме:
Гусев – об ужасном моменте в работе Карпина с «Динамо»: «Я прямо вздрогнул» 1
Орлов назвал игрока, которого нужно позвать в сборную России, не обращая внимания на Карпина 2
Агент Дзюбы – о ситуации с голом Кержакова: «Артем готов вернуться в сборную России» 7
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Дзюба Артем Кержаков Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1766397896
) И с этим нам придётся жить до Нового года..)
Ответить
Литейный 4 (returned)
1766397987
Дзюба рекордсмен по голам в товарняках против сборных из второй сотни. А Кержаков по голам в официальных матчах. Его голы гораздо весомее. Гыгыгы
Ответить
boris63
1766398258
А мне лично пофиг.
Ответить
lek!
1766398802
31 гол , лучше молчали и не поднимали этот разговор . Понятно за 100 голов забили и рубитесь .
Ответить
Lilipyt
1766400380
Кержакову все ровно на этот рекорд и когда Дзюба его побил то ему было безразлично. Чего не скажешь о Дзюбе. В любом случае цифра в 31 гол не такая не достигаемая для остальных и кто нибудь её непременно побьет. Вопрос времени! Удивляет то что ФИФА очнулась спустя 20 лет, походу VAR досмотрел эпизод....
Ответить
TOMSON
1766403301
Наши, как всегда нашли возможность ничего не делать…
Ответить
Главные новости
Три бомбардира борются за «Золотую бутсу»-2025/26
16:16
Погребняк прокомментировал обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»
15:45
2
Реакция Газзаева на новость о назначении в клуб РПЛ
15:31
1
71-летний Газзаев может вернуться в клуб РПЛ
15:15
2
Орлов обратился к «Лукойлу»: «Ну что же вы, не понимаете?»
15:00
4
Стало известно место России в рейтинге ФИФА по итогам 2025 года
14:38
2
Губерниев высмеял предложение наградить Сафонова
14:28
1
Гвардиола пригрозил игрокам «Манчестер Сити»
14:14
Кейн установил рекорд Бундеслиги
13:50
1
8 игроков из российских клубов заявлены на Кубок Африки
13:40
2
Все новости
Все новости
Дзюба пока останется лучшим бомбардиром сборной России: известна причина
12:50
9
Орлов назвал игрока, которого нужно позвать в сборную России, не обращая внимания на Карпина
11:42
5
Агент Дзюбы – о ситуации с голом Кержакова: «Артем готов вернуться в сборную России»
Вчера, 17:39
7
Ташуев может возглавить сборную
10 декабря
ВидеоСмолов ответил на критику за удар паненкой на ЧМ-2018
28 ноября
2
89-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2026 году
25 ноября
5
ФотоСборная России сделала заявление о посещаемости матчей команды в 2025 году
19 ноября
Аршавин сказал, нравится ли ему игра сборной России
19 ноября
Бубнов – о сборной России: «Никому не нужна»
19 ноября
9
Товарищеский матч. Бразилия не смогла победить Тунис, пропустив от игрока из РПЛ
19 ноября
Товарищеские матчи. Казахстан проиграл 127-й сборной мира, волевая победа Чили над Перу в Сочи
18 ноября
Сборная Сомали готова сыграть с Россией: «Мы сейчас очень непростая команда»
18 ноября
3
ВидеоСафонов впервые высказался о голевой ошибке в матче Россия – Перу
17 ноября
10
Тренер сборной России: «Нам не нужна была победа над Чили любой ценой»
16 ноября
3
Раскрыты слова Карпина игрокам сборной России после поражения от Чили
16 ноября
4
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
16 ноября
2
Кисляк прокомментировал поражение сборной России от Чили
16 ноября
1
Быстров подвел итоги сборной России в 2025-м: «Не увидели ни разу команды»
16 ноября
8
Кахигао отреагировал на поражение сборной России от Чили
16 ноября
2
Реакция Газзаева на поражение России от Чили
16 ноября
4
Пономарев: «Чили занимает последнее место и дерет сборную России как сидорову козу»
16 ноября
22
Губерниев – о работе Карпина: «Ласковый теленок двух маток сосет»
16 ноября
1
Товарищеский матч. Бразилия в Лондоне обыграла Сенегал (2:0), зенитовец вышел на замену
15 ноября
ВидеоЖуткая травма игрока сборной Ганы – он пропустит ЧМ-2026
15 ноября
4
Товарищеские матчи. Гол и пас Месси помогли Аргентине победить Анголу, экс-игрок «Спартака» забил 2 гола Египту
14 ноября
ВидеоЭкс-игрок «Спартака» забил гол за сборную, обыграв пятерых соперников
14 ноября
4
Тренер сборной России рассказал, как Сафонов прогрессирует в «ПСЖ»
14 ноября
Карпин сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
14 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 