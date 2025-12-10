Экс главный тренер «Краснодара» и «Факела» Сергей Ташуев может возглавить сборную Беларуси.

Также у специалиста действительно было предложение от красноярского «Енисея», который отправил в отставку Андрея Тихонова. Кроме того, Ташуев вел переговоры с еще одним неназванным клубом Первой лиги.