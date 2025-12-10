Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ташуев может возглавить сборную

Сегодня, 08:32

Экс главный тренер «Краснодара» и «Факела» Сергей Ташуев может возглавить сборную Беларуси.

Также у специалиста действительно было предложение от красноярского «Енисея», который отправил в отставку Андрея Тихонова. Кроме того, Ташуев вел переговоры с еще одним неназванным клубом Первой лиги.

  • Ранее пост главного тренера сборной Беларуси покинул Карлос Алос.
  • Последним местом работы 66-летнего Ташуева был «Ахмат», который он покинул в мае 2025 года.
  • Специалист работал в Беларуси в 2018–2019 и 2022 годах главным тренером «Шахтера» (Солигорск).

Еще по теме:
«Спартак» и «Динамо» назвали главными разочарованиями сезона
Ташуев близок к возвращению к работе спустя полгода 2
Ташуев объяснил свои слова про «Спартак»: «Читайте контекст» 5
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. PARI Первая лига Беларусь Енисей Ташуев Сергей Алос Карлос
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоПоявилось расписание 19-22 туров РПЛ
12:20
1
Быстров: «В «Локомотиве» будут делать все, чтобы Баринова не отдать и насрать сопернику»
12:07
1
Бубнов назвал фаворита в борьбе за титул в РПЛ
11:26
Гендиректор «Спартака» – о болении за ЦСКА: «Никакой биполярочки у меня нет»
11:15
2
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
10:40
10
Корнеев назвал единственную позицию, которую можно усилить в «Краснодаре»
10:25
3
Талалаев заявил, что «Балтика» станет сильней после зимнего перерыва
09:58
7
«Динамо» сравнили с дырявым корытом
09:14
7
Тренер «Ливерпуля» высказался о конфликте с Салахом
09:02
Корнеев оценил вариант с Ивичем для «Спартака»
08:02
3
Все новости
Все новости
Ташуев может возглавить сборную
08:32
ВидеоСмолов ответил на критику за удар паненкой на ЧМ-2018
28 ноября
2
89-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2026 году
25 ноября
6
ФотоСборная России сделала заявление о посещаемости матчей команды в 2025 году
19 ноября
Аршавин сказал, нравится ли ему игра сборной России
19 ноября
Бубнов – о сборной России: «Никому не нужна»
19 ноября
9
Товарищеский матч. Бразилия не смогла победить Тунис, пропустив от игрока из РПЛ
19 ноября
Товарищеские матчи. Казахстан проиграл 127-й сборной мира, волевая победа Чили над Перу в Сочи
18 ноября
Сборная Сомали готова сыграть с Россией: «Мы сейчас очень непростая команда»
18 ноября
3
ВидеоСафонов впервые высказался о голевой ошибке в матче Россия – Перу
17 ноября
10
Тренер сборной России: «Нам не нужна была победа над Чили любой ценой»
16 ноября
3
Раскрыты слова Карпина игрокам сборной России после поражения от Чили
16 ноября
4
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
16 ноября
2
Кисляк прокомментировал поражение сборной России от Чили
16 ноября
1
Быстров подвел итоги сборной России в 2025-м: «Не увидели ни разу команды»
16 ноября
8
Кахигао отреагировал на поражение сборной России от Чили
16 ноября
2
Реакция Газзаева на поражение России от Чили
16 ноября
4
Пономарев: «Чили занимает последнее место и дерет сборную России как сидорову козу»
16 ноября
24
Губерниев – о работе Карпина: «Ласковый теленок двух маток сосет»
16 ноября
1
Товарищеский матч. Бразилия в Лондоне обыграла Сенегал (2:0), зенитовец вышел на замену
15 ноября
ВидеоЖуткая травма игрока сборной Ганы – он пропустит ЧМ-2026
15 ноября
4
Товарищеские матчи. Гол и пас Месси помогли Аргентине победить Анголу, экс-игрок «Спартака» забил 2 гола Египту
14 ноября
ВидеоЭкс-игрок «Спартака» забил гол за сборную, обыграв пятерых соперников
14 ноября
4
Тренер сборной России рассказал, как Сафонов прогрессирует в «ПСЖ»
14 ноября
Карпин сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
14 ноября
Тренер сборной России раскрыл, что сказал Сафонову после гола от Перу
14 ноября
1
Реакция Радимова на ничью России с Перу
14 ноября
179-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Лучше провести матч у нас»
13 ноября
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 