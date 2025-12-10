Экс главный тренер «Краснодара» и «Факела» Сергей Ташуев может возглавить сборную Беларуси.
Также у специалиста действительно было предложение от красноярского «Енисея», который отправил в отставку Андрея Тихонова. Кроме того, Ташуев вел переговоры с еще одним неназванным клубом Первой лиги.
- Ранее пост главного тренера сборной Беларуси покинул Карлос Алос.
- Последним местом работы 66-летнего Ташуева был «Ахмат», который он покинул в мае 2025 года.
- Специалист работал в Беларуси в 2018–2019 и 2022 годах главным тренером «Шахтера» (Солигорск).
Источник: «Евро-Футбол.Ру»