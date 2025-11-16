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  • Быстров подвел итоги сборной России в 2025-м: «Не увидели ни разу команды»

Быстров подвел итоги сборной России в 2025-м: «Не увидели ни разу команды»

16 ноября 2025, 19:47
8

Владимир Быстров подвел итоги для сборной России в 2025 году.

Команда Валерия Карпина накануне провела два товарищеских матча с Перу (1:1) и Чили (0:2).

«Какие итоги можно подводить для сборной России, когда не было официальных матчей? Судить по товарищеским играм не имеет никакого смысла. Потому что и РФС, и главный тренер так и не захотели понять, что это важные матчи, а не просто товарищеские. Поэтому судить невозможно.

На каждый сбор было вызвано 25 футболистов. И за весь год мы не увидели ни разу команды. Поэтому итоги можете подводить сами – какие хотите», – сказал Быстров.

Источник: «Чемпионат»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Быстров Владимир
Комментарии (8)
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andrei-sarap-yandex
1763313868
игроки никакие .....ДОЛОЙ ЛИМИТ
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DMитрий
1763315162
А были ещё кандидаты на опрос? Так чтобы не тошнило от ответа и ответчика.
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Alemann
1763315998
" Судить по товарищеским играм не имеет никакого смысла. " Именно. " И за весь год мы не увидели ни разу команды. " Так ее и нет. Увидеть было некого.
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FCSpartakM
1763317004
РФС нежели заниматься сборной, занимается лимитам, а под носом не видят, а даже и поддерживают клоунаду Валеры. Не первый год пишу об этом, что сборная не ставит никаких задач. А задача по сути одна, сделать сборную, которая по щелчку ФИФА сможет в оф. играх показать, что не зря готовились. А Валера занимается футбольным менеджментом. Каждые 2 месяца приглашает новых людей, которые отыграли 4 тура нормально или на уровне пойдет. Со времен капитана в каждом матче нового это пишу, про эту клоунаду, а последнее время просто перестал смотреть матчи.
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neveldomha
1763320225
Не раз уже говорил, что у Карпина нет футбольной идеологии, какого-то здорового советского фанатизма по отношению к своей работе, а тренируя сборную без этого не обойтись. Это ещё раз подтверждают его пресс-конференции. Из раза в раз, все так просто, проиграли, ну и что.
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алдан2014
1763337006
А кто их смотрит,эти товарняки? Вот честно,кому это интересно? Помнится сборная Союза была чемпионом мира по товарнякам,и не с Гранадами играла,а серьезными сборными. Отношение к сборной у игроков и тренеров было другое. Понимали,что большая страна на них смотрит. А щас...заевшиеся коты
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boris63
1763347868
Всё правильно Быстров сказал, за три года сборной так и не появилось. Каждая игра — новая команда.
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