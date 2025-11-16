Быстров подвел итоги сборной России в 2025-м: «Не увидели ни разу команды»

Владимир Быстров подвел итоги для сборной России в 2025 году.

Команда Валерия Карпина накануне провела два товарищеских матча с Перу (1:1) и Чили (0:2).

«Какие итоги можно подводить для сборной России, когда не было официальных матчей? Судить по товарищеским играм не имеет никакого смысла. Потому что и РФС, и главный тренер так и не захотели понять, что это важные матчи, а не просто товарищеские. Поэтому судить невозможно.

На каждый сбор было вызвано 25 футболистов. И за весь год мы не увидели ни разу команды. Поэтому итоги можете подводить сами – какие хотите», – сказал Быстров.