89-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2026 году

Президент Федерации футбола Анголы Алвеш Симоеш заявил о готовности провести товарищеский матч со сборной России.

«Матч со сборной России возможен в следующем году. Мы без проблем могли бы сыграть в России.

Наша команда ищет соперников, и мы готовы рассмотреть предложение от российской стороны сыграть с нами. Будем ждать официального письма», – сказал Симоеш.