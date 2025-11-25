Введите ваш ник на сайте
89-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2026 году

Вчера, 23:11
1

Президент Федерации футбола Анголы Алвеш Симоеш заявил о готовности провести товарищеский матч со сборной России.

«Матч со сборной России возможен в следующем году. Мы без проблем могли бы сыграть в России.

Наша команда ищет соперников, и мы готовы рассмотреть предложение от российской стороны сыграть с нами. Будем ждать официального письма», – сказал Симоеш.

  • В 2025 году сборная России сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
  • Ангола занимает 89-е место в рейтинге ФИФА.

Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Ангола Россия
Povedkin
1764103514
Ангола готова. Ну а Россия с радостью согласится. Такие времена, а прежде просто посмеялись бы. А нонче если не с Анголой, ну тогда Камбоджа. Нравится, не нравится, терпи моя красавица. Дед как то это говорил.Пока его не поставили в неудобную ему позу.
Ответить
