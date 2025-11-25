89-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2026 году

Президент Федерации футбола Анголы Алвеш Симоеш заявил о готовности провести товарищеский матч со сборной России.
«Матч со сборной России возможен в следующем году. Мы без проблем могли бы сыграть в России.
Наша команда ищет соперников, и мы готовы рассмотреть предложение от российской стороны сыграть с нами. Будем ждать официального письма», – сказал Симоеш.
- В 2025 году сборная России сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- Ангола занимает 89-е место в рейтинге ФИФА.
Источник: Sport24