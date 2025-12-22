Орлов назвал игрока, которого нужно позвать в сборную России, не обращая внимания на Карпина

Комментатор Геннадий Орлов высказался о прогрессе полузащитника Магомеда Оздоева в ПАОКе.

– Магомед Оздоев выдаeт едва ли не самый результативный сезон в своей карьере.

– Он же российский человек. Не могу понять, почему его в сборную не зовут?

– Большой вопрос к Карпину?

– Ещe какой. Он берeт Глебова, бывшего игрока «Ростова», это 50% Оздоева. А Магомед… Есть такие футболисты – у нас это были Семак, Зырянов, – они после 30 играют лучше, чем играли раньше.

Потому что они накопили опыт, а они – режимистые ребята, они вес держат, всe у них в порядке. И Оздоев прибавляет от сезона к сезону. Он и в «Зените» прогрессировал. Все удивились, когда его Черчесов взял в сборную. Он там хорошо играл.

Почему он не в сборной России? РФС, не обращайте внимания на Карпина! Собирайте сами команду. Советуйте ему. Ну если Оздоев звезда в этой команде – это всe равно уровень. Греческий чемпионат не слабее российского. Там Чалов ведь не звезда, а здесь он забивал, был бомбардиром.