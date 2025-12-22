Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Орлов назвал игрока, которого нужно позвать в сборную России, не обращая внимания на Карпина

Орлов назвал игрока, которого нужно позвать в сборную России, не обращая внимания на Карпина

Сегодня, 11:42
5

Комментатор Геннадий Орлов высказался о прогрессе полузащитника Магомеда Оздоева в ПАОКе.

Магомед Оздоев выдаeт едва ли не самый результативный сезон в своей карьере.

– Он же российский человек. Не могу понять, почему его в сборную не зовут?

– Большой вопрос к Карпину?

– Ещe какой. Он берeт Глебова, бывшего игрока «Ростова», это 50% Оздоева. А Магомед… Есть такие футболисты – у нас это были Семак, Зырянов, – они после 30 играют лучше, чем играли раньше.

Потому что они накопили опыт, а они – режимистые ребята, они вес держат, всe у них в порядке. И Оздоев прибавляет от сезона к сезону. Он и в «Зените» прогрессировал. Все удивились, когда его Черчесов взял в сборную. Он там хорошо играл.

Почему он не в сборной России? РФС, не обращайте внимания на Карпина! Собирайте сами команду. Советуйте ему. Ну если Оздоев звезда в этой команде – это всe равно уровень. Греческий чемпионат не слабее российского. Там Чалов ведь не звезда, а здесь он забивал, был бомбардиром.

  • 33-летний Оздоев провел 26 матчей за ПАОК в этом сезоне, отметился 7 голами и 4 ассистами.
  • В последний раз он играл за сборную России на Евро-2020.

Источник: радио «Зенит»
sochi-2013
1766396282
может пора карпина менять?
Ответить
boris63
1766396902
Хватит уже озвучивать бред Орлова.
Ответить
Цугундeр
1766398428
) Так-то так. Но Маге это уже и "нафик" не надо.
Ответить
Lilipyt
1766400850
Карпин высказывался о том что не видит смысла вызывать игроков 30+ при бане на турниры. Сейчас вызывается молодняк до 30 чтобы они имели возможность почувствовать себя вне клубной обстановки и могли перенастраиваться к новым тренировкам и тактическим связям. Вот вызовут Оздоева, да он силен! Все это понимают, но ему два года осталось и все! Потом бан убирается на место Оздоева игрок не готовый и будет учиться всему. У нас все время вызывался основной состав даже на товарняк с Андорами. Потому что тренеры боялись проиграть. Только там основа еле ходила и отбывала номер. Сейчас все наоборот и люди не годуют ожидая только побед. Так же и в клубах говорили о молодняке после того как иностранцы замораживали контракты и уходили. До сих пор не видно этих игроков из академий....
Ответить
Александр-Балашов-google
1766405806
Мы что на ЧМ поедем или будем играть матчи за выход на ЧЕ? Орлов иногда как скажет... Смысл сейчас в вызове Оздоева? Надо наигрывать молодых.
Ответить
