Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов – о сборной России: «Никому не нужна»

Сегодня, 17:16
6

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о необходимости существования сборной России.

«Никому не нужна! Никому не нужна сборная. По той простой причине, что когда нам разрешат [официальные матчи], а когда нам разрешат, неизвестно, даже если разрешат в ближайшее время, то у нас будет два года, чтобы создать сборную и начать играть.

Потому что сборная нужна только для официальных международных игр. Зачем он [главный тренер сборной России Валерий Карпин] там нужен? У нас сидят Царь [Александр Мостовой], Ташуев, Пятибратов. Я сейчас перечислю тех, кто бы работал там за бесплатно!» – сказал Бубнов.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • С тех пор сборная России играла только товарищеские матчи.

Еще по теме:
Бубнов раскрыл информацию о требованиях Карпина к «Динамо» 8
«Все за голову схватились»: Бубнова удивили слова Карпина про «Динамо» 19
Бубнов двумя словами описал уход Карпина из «Динамо» 4
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Карпин Валерий Бубнов Александр
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1763562768
Популистские лозунги все умеют излагать! А на деле, если мы не вышли из международных футбольных общаков, то будем подчиняться установленным ими правилам-организовывать паузы на матчи сборных,подвергаться рейтингованию и показывать готовность продолжить официальные соревновательные программы. Отсутствие сборной равносильно признанию, что мы не хотим и впредь участвовать в этом и изолируемся.А вот отношение РФС к серьёзности подготовки сборной-совсем другое дело.
Ответить
MaxRnD
1763562959
Этот выпуск коммент-шоу обязателен к просмотру всем студентам медвузов, обучающихся по специальности психиатрия, в качестве наглядного пособия. Нобель просто рисковал здоровьем
Ответить
Freyd
1763563388
Мое мнение такое,щяс эти договорняки никаму не сдались,только перевод денег
Ответить
Юбиляр
1763564649
Полностью согласен - кроме псевдо политической цели, типа показать "всему миру", что у нас сборная жива, да еще рекорды бьет другой цели нет !
Ответить
sochi-2013
1763565418
В огороде бузина, а в Киеве дядька.
Ответить
Главные новости
Бубнов предложил себя на пост главного тренера «Динамо», Мостовой стал бы помощником
18:10
1
Аленичев сказал, готов ли возглавить «Спартак»
18:00
2
Бубнов – о сборной России: «Никому не нужна»
17:16
6
Габулов назвал тренера, который сделает «Динамо» чемпионом
17:07
1
Названа сумма отступных за вратаря «Балтики»
16:21
4
Бубнов раскрыл информацию о требованиях Карпина к «Динамо»
15:50
9
Стала известна позиция «Динамо» по Шварцу и Талалаеву
14:45
1
«Спартак» заинтересовался вингером из Бундеслиги
14:23
7
Фото«Спартак» сделал заявление о матче с ЦСКА
14:02
34
«Локомотив» принял решение по Галактионову
13:40
3
Все новости
Все новости
Аршавин оценил готовность России к играм с лучшими сборными мира
17:53
Товарищеский матч. Бразилия не смогла победить Тунис, пропустив от игрока из РПЛ
00:26
Товарищеские матчи. Казахстан проиграл 127-й сборной мира, волевая победа Чили над Перу в Сочи
Вчера, 21:57
Сборная Сомали готова сыграть с Россией: «Мы сейчас очень непростая команда»
Вчера, 16:04
3
ВидеоСафонов впервые высказался о голевой ошибке в матче Россия – Перу
17 ноября
9
Тренер сборной России: «Нам не нужна была победа над Чили любой ценой»
16 ноября
3
Раскрыты слова Карпина игрокам сборной России после поражения от Чили
16 ноября
4
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
16 ноября
2
Кисляк прокомментировал поражение сборной России от Чили
16 ноября
1
Быстров подвел итоги сборной России в 2025-м: «Не увидели ни разу команды»
16 ноября
8
Кахигао отреагировал на поражение сборной России от Чили
16 ноября
2
Реакция Газзаева на поражение России от Чили
16 ноября
4
Пономарев: «Чили занимает последнее место и дерет сборную России как сидорову козу»
16 ноября
24
Губерниев – о работе Карпина: «Ласковый теленок двух маток сосет»
16 ноября
1
Товарищеский матч. Бразилия в Лондоне обыграла Сенегал (2:0), зенитовец вышел на замену
15 ноября
ВидеоЖуткая травма игрока сборной Ганы – он пропустит ЧМ-2026
15 ноября
4
Товарищеские матчи. Гол и пас Месси помогли Аргентине победить Анголу, экс-игрок «Спартака» забил 2 гола Египту
14 ноября
ВидеоЭкс-игрок «Спартака» забил гол за сборную, обыграв пятерых соперников
14 ноября
4
Тренер сборной России рассказал, как Сафонов прогрессирует в «ПСЖ»
14 ноября
Карпин сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
14 ноября
Тренер сборной России раскрыл, что сказал Сафонову после гола от Перу
14 ноября
1
Реакция Радимова на ничью России с Перу
14 ноября
179-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Лучше провести матч у нас»
13 ноября
5
Осипенко назвал виновного в пропущенном голе сборной России от Перу
13 ноября
10
Колосков раскритиковал сборную России: «Жалко болельщиков, которые заплатили деньги»
13 ноября
3
Головин раскритиковал поле на «Газпром Арене»
13 ноября
26
Реакция Губерниева на ничью России с Перу
13 ноября
4
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Перу: 12 ноября
12 ноября
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 