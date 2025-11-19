Бубнов – о сборной России: «Никому не нужна»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о необходимости существования сборной России.

«Никому не нужна! Никому не нужна сборная. По той простой причине, что когда нам разрешат [официальные матчи], а когда нам разрешат, неизвестно, даже если разрешат в ближайшее время, то у нас будет два года, чтобы создать сборную и начать играть.

Потому что сборная нужна только для официальных международных игр. Зачем он [главный тренер сборной России Валерий Карпин] там нужен? У нас сидят Царь [Александр Мостовой], Ташуев, Пятибратов. Я сейчас перечислю тех, кто бы работал там за бесплатно!» – сказал Бубнов.