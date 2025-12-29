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Товарищеские матчи. Сборные
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Ангола
Сборная Анголы по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.fafutebol-angola.og.ao
Тренер:
Патрис Бомелль
Состав
Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Ангола – ЦАР: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.50
8 июня
Ангола – Мавритания: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.60
4 июня
Трансляция
Ангола – Египет: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 17:50
Кубок Африки. Победный гол Салаха, ничья Марокко с Мали на глазах Мбаппе и другие результаты
2025.12.27 01:05
Трансляция
Ангола – Зимбабве: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 декабря 2025
2025.12.26 14:20
Ангола – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 26 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.25 09:12
89-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2026 году
2025.11.25 23:11
5
Видео
Месси получил трофей в Анголе
2025.11.14 23:14
Товарищеские матчи. Гол и пас Месси помогли Аргентине победить Анголу, экс-игрок «Спартака» забил 2 гола Египту
2025.11.14 21:05
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
Россия может сыграть с Аргентиной
2025.05.15 21:47
1
Ангола заинтересована в матче с Россией
2025.02.06 18:14
4
Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор
2024.11.20 12:43
Стал известен первый полуфиналист Кубка Африки
2024.02.02 22:11
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
2024.01.31 01:05
1
Определились 5 из 8 четвертьфиналистов Кубка Африки
2024.01.29 22:10
Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
2024.01.25 08:16
Кубок Африки. Сборные Мали и Туниса вышли в плей-офф
2019.07.02 23:52
Кубок Африки. Камерун сыграл вничью с Ганой и другие результаты
2019.06.30 01:00
Литовский клуб подписал ангольца, поверив его фейковой биографии из Википедии
2018.02.02 17:44
17
Главные новости
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