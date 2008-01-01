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    Результаты сборной Анголы по футболу

    Сайт www.fafutebol-angola.og.ao
    Тренер Густаво Феррин
    Турниры:
    Кубок африканских наций 2019, группа E
    Групповой этап, 3 тур
    		2 июля, вторник 22:00 Ангола 0:1 Мали
    Групповой этап, 2 тур
    		29 июня, суббота 17:30 Мавритания 0:0 Ангола
    Групповой этап, 1 тур
    		24 июня, понедельник 20:00 Тунис 1:1 Ангола
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