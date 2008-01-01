Турниры:

Товарищеские матчи. Сборные. 2022 Кубок африканских наций. Групповой этап 2019 Товарищеские матчи. Сборные. 2018 Отборочные матчи к ЧМ. Африка. 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные. 2015 Товарищеские матчи. Сборные. 2014 Кубок Африканских Наций. 2013 Товарищеские матчи. Сборные. 2013 Товарищеские матчи. Сборные. 2012 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка. 2012/2013 Кубок Африканских Наций. Групповой раунд 2012 Товарищеские матчи. Сборные. 2010 Кубок Африканских Наций. 2010 Кубок Африканских Наций. 2010 Кубок Африканских Наций. 2008 Кубок Африканских Наций. 2008 Чемпионат мира. 2006