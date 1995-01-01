Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Chico Banza
|Анортосис
|2
|0
|0
|0
|0
|Нуриу
|Гент
|Защ
|28
|2
|0
|0
|1
|0
|Гаспар Киалонда
|Эштрела
|Защ
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|Аугушту Лойде
|Аланьяспор
|Защ
|23
|2
|0
|0
|0
|0
|Шоу
|Маккаби
|Пол
|24
|2
|0
|0
|0
|0
|Фреди
|Антальяспор
|Пол
|33
|2
|0
|0
|0
|0
|Пас Бруну
|Коньяспор
|Пол
|25
|2
|0
|0
|0
|0
|Manuel Keliano
|Эштрела
|Пол
|2
|0
|0
|0
|0
|Jonathan Buatu-Mananga
|Валансьен
|Нап
|2
|0
|0
|1
|0
|Милсон
|Маккаби
|Нап
|24
|2
|0
|0
|0
|0
|Лувумбо Зито
|Кальяри
|Нап
|21
|2
|0
|0
|1
|0
Всего игроков: 10, из них вратарей: 0, защитников: 3, полузащитников: 4, нападающих: 3