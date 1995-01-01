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    Состав сборной Анголы по футболу

    Сайт www.fafutebol-angola.og.ao
    Тренер Педру Соареш Гонсалвеш
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    Chico Banza Анортосис Анортосис 2 0 0 0 0
    Нуриу Гент Гент Ангола Португалия Защ 28 2 0 0 1 0
    Гаспар Киалонда Эштрела Эштрела Ангола Защ 26 2 0 0 0 0
    Аугушту Лойде Аланьяспор Аланьяспор Ангола Защ 23 2 0 0 0 0
    Шоу Маккаби Маккаби Ангола Пол 24 2 0 0 0 0
    Фреди Антальяспор Антальяспор Ангола Пол 33 2 0 0 0 0
    Пас Бруну Коньяспор Коньяспор Португалия Пол 25 2 0 0 0 0
    Manuel Keliano Эштрела Эштрела Пол 2 0 0 0 0
    Jonathan Buatu-Mananga Валансьен Валансьен Нап 2 0 0 1 0
    Милсон Маккаби Маккаби Ангола Нап 24 2 0 0 0 0
    Лувумбо Зито Кальяри Кальяри Ангола Нап 21 2 0 0 1 0
    Всего игроков: 10, из них вратарей: 0, защитников: 3, полузащитников: 4, нападающих: 3
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