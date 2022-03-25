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    Патрис Бомелль

    Тренер
    Имя Патрис
    Фамилия Бомелль
    Команда Кот-д'Ивуар
    Гражданство Франция
    Дата рождения 24 апреля 1978
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кот-д'Ивуар 6 3 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.03.2022 Англия 3 : 0 Кот-д'Ивуар
    25.03.2022 Франция 2 : 1 Кот-д'Ивуар
    27.09.2022 Кот-д'Ивуар 3 : 1 Гвинея
    24.09.2022 Кот-д'Ивуар 2 : 1 Того
    19.11.2022 Буркина-Фасо 2 : 1 Кот-д'Ивуар
    16.11.2022 Кот-д'Ивуар 4 : 0 Бурунди
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