Патрис Бомелль
Тренер
|Имя
|Патрис
|Фамилия
|Бомелль
|Команда
|Кот-д'Ивуар
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|24 апреля 1978
|Имя
|Патрис
|Фамилия
|Бомелль
|Команда
|Кот-д'Ивуар
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|24 апреля 1978
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Кот-д'Ивуар
|6
|3
|3
|0
|Дата
|Матч
|29.03.2022
|Англия
|3 : 0
|Кот-д'Ивуар
|25.03.2022
|Франция
|2 : 1
|Кот-д'Ивуар
|27.09.2022
|Кот-д'Ивуар
|3 : 1
|Гвинея
|24.09.2022
|Кот-д'Ивуар
|2 : 1
|Того
|19.11.2022
|Буркина-Фасо
|2 : 1
|Кот-д'Ивуар
|16.11.2022
|Кот-д'Ивуар
|4 : 0
|Бурунди