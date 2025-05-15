Россия может сыграть с Аргентиной

Сборная России может сыграть с Аргентиной товарищеский матч в октябре.
Действующие чемпионы мира после окончания отбора на ЧМ-2026 отправятся на турне в Китай. Там Аргентина сыграет два товарищеских матча: первый – с хозяевами, а второй – с Японией, Россией или Южной Кореей.
В ноябре аргентинцы могут сыграть в Катаре с Анголой и еще одним соперником.
- Сборная России занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Аргентина – 1-е.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: страница TyCSports в соцсети X