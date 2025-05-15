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Россия может сыграть с Аргентиной

Сегодня, 21:47
4

Сборная России может сыграть с Аргентиной товарищеский матч в октябре.

Действующие чемпионы мира после окончания отбора на ЧМ-2026 отправятся на турне в Китай. Там Аргентина сыграет два товарищеских матча: первый – с хозяевами, а второй – с Японией, Россией или Южной Кореей.

В ноябре аргентинцы могут сыграть в Катаре с Анголой и еще одним соперником.

  • Сборная России занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Аргентина – 1-е.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: страница TyCSports в соцсети X
Товарищеские матчи. Сборные Россия Аргентина Китай Япония Южная Корея Ангола
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Комментарии (4)
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кайрос
1747335075
попала в число кандидатов на матч с Аргентиной===== В очередь сукины дети, в очередь (Шариков Полиграф Полиграфович) Гы гы
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fakeid
1747335264
играли уже, когда лужники были под завязку, все пришли смотреть на гнома, и я тоже)
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BRO_football
1747336609
Сегодня солнце зашло за тучи, Сегодня волны бьют так больно. Я видел, как умирала надежда России, Моя душа плачет.
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