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  • Ангола – Зимбабве: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 декабря 2025

Ангола – Зимбабве: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 декабря 2025

26 декабря 2025, 14:20
Ангола
26.12.2025, пятница, 15:30
Кубок африканских наций, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Зимбабве
24' Ж. Дала
45+6' Н. Мусона
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангола
1
Уго Маркеш
ВР
13
Ту Карнейру
ЛЗ
3
Джонатан Буату
ЦЗ
5
Давид Карму
ЦЗ
23
Шоу
ОП
4
Клинтон Мата
ЦП
15
Бени
ЦП
16
Фреди
(К) АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
10
Желсон Дала
ЦФ
9
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Патрис Бомелль
Зимбабве
22
Вашингтон Аруба
ВР
5
Дивайн Лунга
ЛАЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
23
Эммануэль Джалаи
ПЗ
2
Джеральд Таквара
ОП
18
Марвелус Накамба
(К) ОП
6
Джона Фабиш
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
12
Билл Антонио
ПВ
9
Маколи Бонн
ЦФ
7
Принс Дубе
ЦФ
Главный тренер
Жайрос Тапера
Ангола
22
Неблу
ВР
12
Сигнори Антониу
ВР
2
Нуриу
ЛЗ
28
Педро Бондо
ЛЗ
6
Киалонда Гашпар
ЦЗ
21
Эдди Афоншу
ПЗ
8
Маэстро
ОП
24
Марио Бальбурдиа
ЦП
17
Ранди Нтека
АП
7
Милсон
ЛВ
27
Чику Банца
ЛВ
25
Руй Модешту
ПВ
30
Ари Папель
ЛФ
19
Мабулулу
ЦФ
18
Зито Лувумбо
ЦФ
Зимбабве
1
Элвис Чипезезе
ВР
16
Мартин Маписа
ВР
13
Брендан Гэллоуэй
ЦЗ
25
Алек Мудиму
ЦЗ
5
Ишеанесу Маучи
ЦЗ
11
Шеффилд
ПЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
19
Проспер Падера
ОП
19
Таванда Масванхизе
ЦП
10
Таванда Чирева
ЦП
20
Джуниор Зиндога
ЦФ
26
Исмаэль Вади
ЦФ
9
Вашингтон Навайя
ЦФ
13
Даниэль Мсендами
РФ
28
Тадиванаше Чакучичи
РФ
3-1-2-2-2
1
Маркеш
13
Карнейру
5
Карму
3
Буату
23
Шоу
4
Мата
15
Бени
16
Фреди
14
Бенсон
9
Нзола
10
Дала
2-3-1-2-2
22
Аруба
23
Джалаи
15
Хадебе
2
Таквара
18
Накамба
5
Лунга
6
Фабиш
12
Антонио
17
Мусона
7
Дубе
9
Бонн
23
Шоу
8
8
23
Шоу
14
Бенсон
17
Нтека
17
Нтека
14
Бенсон
10
Дала
7
Милсон
7
Милсон
10
Дала
9
Нзола
19
Мабулулу
19
Мабулулу
9
Нзола
15
Бени
18
Лувумбо
18
Лувумбо
15
Бени
15
Хадебе
13
Гэллоуэй
13
Гэллоуэй
15
Хадебе
12
Антонио
10
Чирева
10
Чирева
12
Антонио
17
Мусона
26
Вади
26
Вади
17
Мусона
9
Бонн
9
Навайя
9
Навайя
9
Бонн
Остались в запасе
Ангола
Зимбабве
22
Неблу
ВР
12
Сигнори Антониу
ВР
2
Нуриу
ЛЗ
28
Педро Бондо
ЛЗ
6
Киалонда Гашпар
ЦЗ
21
Эдди Афоншу
ПЗ
24
Марио Бальбурдиа
ЦП
27
Чику Банца
ЛВ
25
Руй Модешту
ПВ
30
Ари Папель
ЛФ
Главный тренер
Патрис Бомелль
1
Элвис Чипезезе
ВР
16
Мартин Маписа
ВР
25
Алек Мудиму
ЦЗ
5
Ишеанесу Маучи
ЦЗ
11
Шеффилд
ПЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
19
Проспер Падера
ОП
19
Таванда Масванхизе
ЦП
20
Джуниор Зиндога
ЦФ
13
Даниэль Мсендами
РФ
28
Тадиванаше Чакучичи
РФ
Главный тренер
Жайрос Тапера
Остались в запасе
22
Неблу
ВР
12
Сигнори Антониу
ВР
2
Нуриу
ЛЗ
28
Педро Бондо
ЛЗ
6
Киалонда Гашпар
ЦЗ
21
Эдди Афоншу
ПЗ
24
Марио Бальбурдиа
ЦП
27
Чику Банца
ЛВ
25
Руй Модешту
ПВ
30
Ари Папель
ЛФ
Остались в запасе
1
Элвис Чипезезе
ВР
16
Мартин Маписа
ВР
25
Алек Мудиму
ЦЗ
5
Ишеанесу Маучи
ЦЗ
11
Шеффилд
ПЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
19
Проспер Падера
ОП
19
Таванда Масванхизе
ЦП
20
Джуниор Зиндога
ЦФ
13
Даниэль Мсендами
РФ
28
Тадиванаше Чакучичи
РФ
Главный тренер
Патрис Бомелль
Главный тренер
Жайрос Тапера
Статистика матча Ангола - Зимбабве
3
4
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
17
24
Офсайды
2
1
Количество передач
362
215
Сейвы
3
5
Точность передач %
80
64
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
9

Смотреть прямую трансляцию матча Ангола против Зимбабве, 2 тур Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 декабря в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ангола – Зимбабве

Ангола – Зимбабве: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Кубок африканских наций Зимбабве Ангола
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