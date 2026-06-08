9 июня 2026 года в 22:00 сборные Анголы и ЦАР сыграют в товарищеском матче.

Ангола

Ангола находится в неплохой форме: команда не проигрывает в 3 последних матчах, забивает в 5 из 7 последних. Атака стабильна – 1.40 гола в среднем за 5 игр (7 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.00 в среднем, причeм ангольцы пропускают в 6 из 8 последних матчей. В прошлом матче ничья с Мавританией (1:1). Хозяева играют вничью в 3 последних матчах. История встреч с ЦАР на стороне Анголы: в 4 последних очных матчах ангольцы забивали сопернику.

ЦАР

Центральноафриканская Республика находится в кризисе. Оборона катастрофическая: 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр (12 голов в 5 матчах), причeм команда пропускает в 5 последних матчах. Атака слабая – 0.80 гола за игру. В прошлом матче ничья с Того (1:1). Гости также играют вничью в 3 последних товарищеских матчах.

Факты о командах

Ангола

Не проигрывают в 3 последних матчах

За 5 матчей: 1.40 забито, 1.00 пропущено

Забивают в 5 из 7 матчей

Пропускают в 6 из 8 матчей

3 ничьи подряд

Забивают ЦАР в 4 последних очных встречах

Ничья с Мавританией (1:1)

ЦАР

За 5 матчей: 0.80 забито, 2.40 пропущено

Пропускают в 5 последних матчах

3 ничьи подряд в товарищеских матчах

Ничья с Того (1:1)

Прогноз на матч Ангола – ЦАР

Ангола выглядит предпочтительнее, имеет положительную историю встреч и играет дома. ЦАР много пропускает. Хозяева как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки