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Ангола – ЦАР: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.50

08 июня 2026 8:47
Ангола - ЦАР
09 июн. 2026, вторник 15:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.50
Ангола не проиграет
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9 июня 2026 года в 22:00 сборные Анголы и ЦАР сыграют в товарищеском матче.

Ангола

Ангола находится в неплохой форме: команда не проигрывает в 3 последних матчах, забивает в 5 из 7 последних. Атака стабильна – 1.40 гола в среднем за 5 игр (7 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.00 в среднем, причeм ангольцы пропускают в 6 из 8 последних матчей. В прошлом матче ничья с Мавританией (1:1). Хозяева играют вничью в 3 последних матчах. История встреч с ЦАР на стороне Анголы: в 4 последних очных матчах ангольцы забивали сопернику.

ЦАР

Центральноафриканская Республика находится в кризисе. Оборона катастрофическая: 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр (12 голов в 5 матчах), причeм команда пропускает в 5 последних матчах. Атака слабая – 0.80 гола за игру. В прошлом матче ничья с Того (1:1). Гости также играют вничью в 3 последних товарищеских матчах.

Факты о командах

Ангола

  • Не проигрывают в 3 последних матчах
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 1.00 пропущено
  • Забивают в 5 из 7 матчей
  • Пропускают в 6 из 8 матчей
  • 3 ничьи подряд
  • Забивают ЦАР в 4 последних очных встречах
  • Ничья с Мавританией (1:1)

ЦАР

  • За 5 матчей: 0.80 забито, 2.40 пропущено
  • Пропускают в 5 последних матчах
  • 3 ничьи подряд в товарищеских матчах
  • Ничья с Того (1:1)

Прогноз на матч Ангола – ЦАР

Ангола выглядит предпочтительнее, имеет положительную историю встреч и играет дома. ЦАР много пропускает. Хозяева как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки

  • Ангола не проиграет (двойной шанс 1X) – коэффициент 1.50
  • Тотал голов меньше 2.5

1.50
Ангола не проиграет
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
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