9 июня 2026 года в 22:00 сборные Анголы и ЦАР сыграют в товарищеском матче.
Ангола
Ангола находится в неплохой форме: команда не проигрывает в 3 последних матчах, забивает в 5 из 7 последних. Атака стабильна – 1.40 гола в среднем за 5 игр (7 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.00 в среднем, причeм ангольцы пропускают в 6 из 8 последних матчей. В прошлом матче ничья с Мавританией (1:1). Хозяева играют вничью в 3 последних матчах. История встреч с ЦАР на стороне Анголы: в 4 последних очных матчах ангольцы забивали сопернику.
ЦАР
Центральноафриканская Республика находится в кризисе. Оборона катастрофическая: 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр (12 голов в 5 матчах), причeм команда пропускает в 5 последних матчах. Атака слабая – 0.80 гола за игру. В прошлом матче ничья с Того (1:1). Гости также играют вничью в 3 последних товарищеских матчах.
Факты о командах
Ангола
- Не проигрывают в 3 последних матчах
- За 5 матчей: 1.40 забито, 1.00 пропущено
- Забивают в 5 из 7 матчей
- Пропускают в 6 из 8 матчей
- 3 ничьи подряд
- Забивают ЦАР в 4 последних очных встречах
- Ничья с Мавританией (1:1)
ЦАР
- За 5 матчей: 0.80 забито, 2.40 пропущено
- Пропускают в 5 последних матчах
- 3 ничьи подряд в товарищеских матчах
- Ничья с Того (1:1)
Прогноз на матч Ангола – ЦАР
Ангола выглядит предпочтительнее, имеет положительную историю встреч и играет дома. ЦАР много пропускает. Хозяева как минимум не проиграют.
Рекомендованные ставки
- Ангола не проиграет (двойной шанс 1X) – коэффициент 1.50
- Тотал голов меньше 2.5