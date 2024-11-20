Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор

Во вторник прошли заключительные отборочные матчи Кубка Африки-2025. По их итогам определились 24 команды, которые примут участие в турнире.

Отбор прошли Марокко, Буркина-Фасо, Камерун, Алжир, ДР Конго, Сенегал, Египет, Ангола, Экваториальная Гвинея, Кот-д’Ивуар, Габон, Уганда, ЮАР, Тунис, Нигерия, Мали, Замбия, Зимбабве, Коморские острова, Судан, Бенин, Танзания, Ботсвана и Мозамбик.

Главной неожиданностью отбора стало непопадание в финальный турнир четырехкратного победителя Кубка Африки сборной Ганы. Она заняла последнее место в отборочной группе с Анголой, Суданом и Нигером.

Среди сборных, попавших в финальный турнир, нет новичков, но Коморские острова и Ботсвана ранее играли на Кубке Африки только по 1 разу.

Кубок африканский наций-2025 пройдет в Марокко с 21 декабря 2025-го по 18 января 2026 года.

Действующим победителем турнира является Кот-д’Ивуар.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE