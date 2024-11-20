Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор

    Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор

    Во вторник прошли заключительные отборочные матчи Кубка Африки-2025. По их итогам определились 24 команды, которые примут участие в турнире.

    Отбор прошли Марокко, Буркина-Фасо, Камерун, Алжир, ДР Конго, Сенегал, Египет, Ангола, Экваториальная Гвинея, Кот-д’Ивуар, Габон, Уганда, ЮАР, Тунис, Нигерия, Мали, Замбия, Зимбабве, Коморские острова, Судан, Бенин, Танзания, Ботсвана и Мозамбик.

    Главной неожиданностью отбора стало непопадание в финальный турнир четырехкратного победителя Кубка Африки сборной Ганы. Она заняла последнее место в отборочной группе с Анголой, Суданом и Нигером.

    Среди сборных, попавших в финальный турнир, нет новичков, но Коморские острова и Ботсвана ранее играли на Кубке Африки только по 1 разу.

    • Кубок африканский наций-2025 пройдет в Марокко с 21 декабря 2025-го по 18 января 2026 года.
    • Действующим победителем турнира является Кот-д’Ивуар.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Стали известны 4 соперника сборной России на 2025-й год 17
    В Нигерии отреагировали на новость о матче со сборной России в 2025 году 1
    Агент Гурцкая назвал соперников сборной России на 2025-й год: «Будут нормальные матчи» 6
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2024 12:43
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 