Сборная Коморских Островы по футболу

- 25 января 2022
- 07:44 Минимум семь человек погибли в давке перед матчем Камерун – Коморы (LSI Africa)
- 00:33 Защитник сборной Коморских островов Алхадур сделал четыре сейва в матче с Камеруном 1
- 24 января 2022
- 23:58 Кубок Африки. Коморские острова с защитником в воротах минимально проиграли Камеруну и вылетели из турнира
- 22:41 Коморские острова остались вдесятером на седьмой минуте матча с Камеруном, играя с защитником в воротах 2
- 21:54 Фото Коморские острова сыграют с Камеруном на Кубке Африки с левым защитником в воротах 2
- 23 января 2022
- 12:44 Коморы сыграют с Камеруном с полевым игроком в воротах 2
- 21 января 2022
- 00:47 Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки
- 18 января 2022
- 23:56 Кубок Африки. Гана проиграла Коморским островам и заняла последнее место в группе. Марокко и Габон вышли в плей-офф
- 14 января 2022
- 21:12 Кубок Африки. Сборная Марокко победила Коморы, Малави – Зимбабве
- 10 января 2022
- 23:54 Кубок Африки. Габон обыграл Коморские острова