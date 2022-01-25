Защитник сборной Коморских островов Алхадур сделал четыре сейва в матче с Камеруном

В 1/8 финала Кубка африканских наций Камерун победил Коморские острова со счетом 2:1.

В составе Коморских островов весь матч в воротах провел левый защитник «Аяччо» Чакер Алхадур.

Он отразил четыре из шести ударов в створ. Также на его счету 52 касания мяча, 42 паса и один вынос из штрафной.

Номинальные вратари Коморских островов были недоступны для игры из-за травм и коронавируса.

Рост Алхадура – 172 сантиметра.

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