В 1/8 финала Кубка африканских наций Камерун победил Коморские острова со счетом 2:1.
В составе Коморских островов весь матч в воротах провел левый защитник «Аяччо» Чакер Алхадур.
Он отразил четыре из шести ударов в створ. Также на его счету 52 касания мяча, 42 паса и один вынос из штрафной.
- Номинальные вратари Коморских островов были недоступны для игры из-за травм и коронавируса.
- Рост Алхадура – 172 сантиметра.
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Источник: Squawka