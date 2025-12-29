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  • Коморские острова – Мали: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025

Коморские острова – Мали: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025

29 декабря 2025, 20:50
Коморские острова
29.12.2025, понедельник, 22:00
Кубок африканских наций, группа A, 3 тур
0 : 0
Завершен
Мали
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коморские острова
16
Янник Пандор
ВР
3
Аким Абдалла
ЛЗ
4
Кенан Тоибибу
ЦЗ
5
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
8
Яннис Кари
ЦЗ
7
Файз Селемани
(К) ЦЗ
15
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
17
Мизьян Маолида
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
18
Ясин Бурхан
ЦП
11
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Стефано Кузин
Мали
16
Джиджи Диарра
ВР
14
Натан Гассама
ЦЗ
19
Усман Камара
ЦЗ
5
Абдулайе Диаби
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
12
Мохамед Камара
ОП
10
Ив Биссума
(К) ЦП
8
Мамаду Сангаре
АП
10
Камори Думбия
АП
17
Лассине Синайоко
ЦФ
7
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Коморские острова
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
1
Салим Бен Бойна
ВР
14
Реми Вита
ЛЗ
2
Исмаэль Бура
ЛЗ
12
Кассим М'Дахома
ЦЗ
19
Идрис Мохамед
ЦЗ
22
Саид Бакари
ПЗ
9
Абубакар Али-Абдалла
ЛВ
17
Заид Амир
ЛВ
6
Ияд Мохамед
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
26
Рауф Мроивили
ЦП
13
Аймерик Ахмед
АП
27
Райан Лутин
АП
21
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Мали
22
Мамаду Самасса
ВР
99
Исмаэль Диавара
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
6
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Хамари Траоре
ПЗ
21
Гауссу Диарра
ЛВ
15
Мамаду Фофана
ОП
24
Ибраима Сиссоко
ОП
4
Амаду Айдара
ЦП
18
Маамаду Думбия
ЦП
11
Лассана Кулибали
ЦП
9
Эль Билал Туре
ЦФ
7
Мамаду Камара
ЦФ
10
Гауссу Диаките
ЦФ
18
Мамаду Думбия
ЦФ
3-2-2-1-1
16
Пандор
5
Сойлихи
8
Кари
7
Селемани
3
Абдалла
15
Юссуф
28
Юссуф
18
Бурхан
17
Маолида
11
Саид
4-1-1-2-2
16
Диарра
13
Дукуре
19
Камара
5
Диаби
14
Гассама
12
Камара
10
Биссума
8
Сангаре
10
Думбия
7
Нене
17
Синайоко
5
Сойлихи
2
Бура
2
Бура
5
Сойлихи
15
Юссуф
22
Бакари
22
Бакари
15
Юссуф
18
Бурхан
6
Мохамед
6
Мохамед
18
Бурхан
28
Юссуф
10
М'Чангама
10
М'Чангама
28
Юссуф
17
Маолида
21
Набуан
21
Набуан
17
Маолида
12
Камара
4
Айдара
4
Айдара
12
Камара
10
Биссума
18
Думбия
18
Думбия
10
Биссума
8
Сангаре
11
Кулибали
11
Кулибали
8
Сангаре
7
Нене
21
Диарра
21
Диарра
7
Нене
17
Синайоко
7
Камара
7
Камара
17
Синайоко
Остались в запасе
Коморские острова
Мали
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
1
Салим Бен Бойна
ВР
14
Реми Вита
ЛЗ
12
Кассим М'Дахома
ЦЗ
19
Идрис Мохамед
ЦЗ
26
Рауф Мроивили
ЦП
13
Аймерик Ахмед
АП
27
Райан Лутин
АП
9
Абубакар Али-Абдалла
ЛВ
17
Заид Амир
ЛВ
Главный тренер
Стефано Кузин
22
Мамаду Самасса
ВР
99
Исмаэль Диавара
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
6
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Хамари Траоре
ПЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
24
Ибраима Сиссоко
ОП
9
Эль Билал Туре
ЦФ
10
Гауссу Диаките
ЦФ
18
Мамаду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Остались в запасе
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
1
Салим Бен Бойна
ВР
14
Реми Вита
ЛЗ
12
Кассим М'Дахома
ЦЗ
19
Идрис Мохамед
ЦЗ
26
Рауф Мроивили
ЦП
13
Аймерик Ахмед
АП
27
Райан Лутин
АП
9
Абубакар Али-Абдалла
ЛВ
17
Заид Амир
ЛВ
Остались в запасе
22
Мамаду Самасса
ВР
99
Исмаэль Диавара
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
6
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Хамари Траоре
ПЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
24
Ибраима Сиссоко
ОП
9
Эль Билал Туре
ЦФ
10
Гауссу Диаките
ЦФ
18
Мамаду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Стефано Кузин
Главный тренер
Том Сентфьетт
Статистика матча Коморские острова - Мали
3
1
1
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
ВАР
0
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
22
8
Офсайды
3
2
Количество передач
305
653
Сейвы
2
1
Точность передач %
74
87
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
2
10

Смотреть прямую трансляцию матча Коморские острова против Мали, 3 тур Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Коморские острова – Мали

Коморские острова – Мали: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Кубок африканских наций Мали Коморские острова
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