29.12.2025, понедельник, 22:00
Кубок африканских наций, группа A, 3 тур
Кубок африканских наций, группа A, 3 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Коморские острова
Коморские острова
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
1
Салим Бен Бойна
ВР
14
Реми Вита
ЛЗ
2
Исмаэль Бура
ЛЗ
12
Кассим М'Дахома
ЦЗ
19
Идрис Мохамед
ЦЗ
22
Саид Бакари
ПЗ
9
Абубакар Али-Абдалла
ЛВ
17
Заид Амир
ЛВ
6
Ияд Мохамед
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
26
Рауф Мроивили
ЦП
13
Аймерик Ахмед
АП
27
Райан Лутин
АП
21
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Мали
22
Мамаду Самасса
ВР
99
Исмаэль Диавара
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
6
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Хамари Траоре
ПЗ
21
Гауссу Диарра
ЛВ
15
Мамаду Фофана
ОП
24
Ибраима Сиссоко
ОП
4
Амаду Айдара
ЦП
18
Маамаду Думбия
ЦП
11
Лассана Кулибали
ЦП
9
Эль Билал Туре
ЦФ
7
Мамаду Камара
ЦФ
10
Гауссу Диаките
ЦФ
18
Мамаду Думбия
ЦФ
3-2-2-1-1
16
Пандор
5
Сойлихи
8
Кари
7
Селемани
3
Абдалла
15
Юссуф
28
Юссуф
18
Бурхан
17
Маолида
11
Саид
4-1-1-2-2
16
Диарра
13
Дукуре
19
Камара
5
Диаби
14
Гассама
12
Камара
10
Биссума
8
Сангаре
10
Думбия
7
Нене
17
Синайоко
5
Сойлихи
2
Бура
2
Бура
5
Сойлихи
15
Юссуф
22
Бакари
22
Бакари
15
Юссуф
18
Бурхан
6
Мохамед
6
Мохамед
18
Бурхан
28
Юссуф
10
М'Чангама
10
М'Чангама
28
Юссуф
17
Маолида
21
Набуан
21
Набуан
17
Маолида
12
Камара
4
Айдара
4
Айдара
12
Камара
10
Биссума
18
Думбия
18
Думбия
10
Биссума
8
Сангаре
11
Кулибали
11
Кулибали
8
Сангаре
7
Нене
21
Диарра
21
Диарра
7
Нене
17
Синайоко
7
Камара
7
Камара
17
Синайоко
Остались в запасе
Коморские острова
Мали
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
1
Салим Бен Бойна
ВР
14
Реми Вита
ЛЗ
12
Кассим М'Дахома
ЦЗ
19
Идрис Мохамед
ЦЗ
26
Рауф Мроивили
ЦП
13
Аймерик Ахмед
АП
27
Райан Лутин
АП
9
Абубакар Али-Абдалла
ЛВ
17
Заид Амир
ЛВ
Главный тренер
Стефано Кузин
22
Мамаду Самасса
ВР
99
Исмаэль Диавара
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
6
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Хамари Траоре
ПЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
24
Ибраима Сиссоко
ОП
9
Эль Билал Туре
ЦФ
10
Гауссу Диаките
ЦФ
18
Мамаду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Остались в запасе
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
1
Салим Бен Бойна
ВР
14
Реми Вита
ЛЗ
12
Кассим М'Дахома
ЦЗ
19
Идрис Мохамед
ЦЗ
26
Рауф Мроивили
ЦП
13
Аймерик Ахмед
АП
27
Райан Лутин
АП
9
Абубакар Али-Абдалла
ЛВ
17
Заид Амир
ЛВ
Остались в запасе
22
Мамаду Самасса
ВР
99
Исмаэль Диавара
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
6
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Хамари Траоре
ПЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
24
Ибраима Сиссоко
ОП
9
Эль Билал Туре
ЦФ
10
Гауссу Диаките
ЦФ
18
Мамаду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Стефано Кузин
Главный тренер
Том Сентфьетт
Статистика матча Коморские острова - Мали
3
1
1
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
ВАР
0
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
22
8
Офсайды
3
2
Количество передач
305
653
Сейвы
2
1
Точность передач %
74
87
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
2
10
Смотреть прямую трансляцию матча Коморские острова против Мали, 3 тур Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Коморские острова – Мали
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»