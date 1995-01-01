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    Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки

    Завершился групповой этап Кубка африканских наций.

    В 1/8 финала турнира сыграют:

    Буркина-Фасо – Габон

    Нигерия – Тунис

    Сенегал – Кабо-Верде

    Мали – Экваториальная Гвинея

    Гвинея – Гамбия

    Камерун – Коморские острова

    Кот-д′Ивуар – Египет

    Марокко – Малави

    • Матчи 1/8 финала Кубка Африки пройдут с 23 по 26 января.

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    Источник: «Бомбардир»

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