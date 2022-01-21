Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки

Завершился групповой этап Кубка африканских наций.
В 1/8 финала турнира сыграют:
Буркина-Фасо – Габон
Нигерия – Тунис
Сенегал – Кабо-Верде
Мали – Экваториальная Гвинея
Гвинея – Гамбия
Камерун – Коморские острова
Кот-д′Ивуар – Египет
Марокко – Малави
- Матчи 1/8 финала Кубка Африки пройдут с 23 по 26 января.
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Источник: «Бомбардир»