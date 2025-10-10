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Товарищеские матчи. Сборные
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Гамбия
Сборная Гамбии по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://gambiaff.org/
Тренер:
Джонни МакКинстри
Состав
Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
Трансляция
Иран – Гамбия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Иран – Гамбия: прогноз и ставки на матч 29 мая 2026 с коэффициентом 1.52
28 мая
116-я сборная мира отказалась сыграть с Россией в марте
20 марта
2
36-летний Обамеянг оформил покер за Габон и получил красную карточку
2025.10.10 19:30
Сборная Гамбии отказалась тренироваться перед Кубком Африки, пока ей не выплатят деньги
2024.01.11 16:16
Самолет со сборной Гамбии совершил аварийную посадку: игроки потеряли сознание в салоне
2024.01.11 14:33
Кубок Африки. Камерун благодаря дублю Экамби победил в 1/4 финала Гамбию, Н’Жи вышел на 81-й минуте
2022.01.29 20:52
1
Динамовец Н’Жи – в запасе Камеруна на матч с Гамбией
2022.01.29 18:39
Египет сыграет с Марокко и другие пары 1/4 финала Кубка Африки
2022.01.27 07:39
1
Кубок Африки. Гамбия прошла Гвинею и сыграет в 1/4 финала
2022.01.24 20:54
Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки
2022.01.21 00:47
Кубок Африки. Мали и Гамбия пробились в 1/8 финала
2022.01.20 23:59
Кубок Африки. Гамбия на 90-й минуте спасла ничью в игре с Мали
2022.01.16 17:58
Кубок Африки. Гамбия в своем первом матче в истории турнира победила Мавританию
2022.01.12 21:39
Перед матчем Мавритания – Гамбия вместо гимна мавританцев трижды включили другую песню
2022.01.12 20:36
1
Мавритания – Гамбия: гамбийцы впервые за свою 60-летнюю историю сыграют на Кубке Африки
2022.01.12 10:32
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