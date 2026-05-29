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  • Иран – Гамбия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026

Иран – Гамбия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026

29 мая, 17:20
Иран
29.05.2026, пятница, 18:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Гамбия
68' М. Тареми
42' О. Колли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иран
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
19
Али Немати
ЦЗ
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
29
Мохаммад Мохеби
ПВ
29
Касра Тахери
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Гамбия
18
Бабукарр Гайе
ВР
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
6
T. Sonha
ЦЗ
5
Омар Колли
ЦЗ
11
Эбрима Колли
ЛВ
2
Махмуду Байо
ОП
23
Мухамаду Драмме
ОП
8
Эбу Адамс
ЦП
12
Адама Боянг
ЦФ
24
Salieu Drammeh
ЦФ
9
Adama Sidibeh
ЦФ
Главный тренер
Джонни МакКинстри
Гамбия
18
Шейх Сиби
ВР
24
Yaya Bojang
ЦЗ
15
Elvin Mendy
ЦП
17
K. Gassama
ЦП
4-3-1-2
22
Хоссейни
3
Хаджусафи
4
Хализаде
19
Немати
13
Канаани
26
Раззагиния
6
Эзатолахи
18
Хоссейннеджад
29
Мохеби
9
Тареми
29
Тахери
3-2-1-1-3
18
Гайе
3
6
5
Колли
2
Байо
23
Драмме
8
Адамс
11
Колли
9
24
12
Боянг
Остались в запасе
Иран
Гамбия
Главный тренер
Амир Галенои
18
Шейх Сиби
ВР
24
Yaya Bojang
ЦЗ
15
Elvin Mendy
ЦП
17
K. Gassama
ЦП
Главный тренер
Джонни МакКинстри
Остались в запасе
18
Шейх Сиби
ВР
24
Yaya Bojang
ЦЗ
15
Elvin Mendy
ЦП
17
K. Gassama
ЦП
Главный тренер
Амир Галенои
Главный тренер
Джонни МакКинстри
Статистика матча Иран - Гамбия
Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Смотреть прямую трансляцию Иран против Гамбии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 мая в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Иран – Гамбия

Иран – Гамбия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Гамбия Иран
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