29.05.2026, пятница, 18:30
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Составы команд
Иран
4-3-1-2
22
Хоссейни
3
Хаджусафи
4
Хализаде
19
Немати
13
Канаани
26
Раззагиния
6
Эзатолахи
18
Хоссейннеджад
29
Мохеби
9
Тареми
29
Тахери
3-2-1-1-3
18
Гайе
3
6
5
Колли
2
Байо
23
Драмме
8
Адамс
11
Колли
9
24
12
Боянг
Остались в запасе
Иран
Гамбия
Главный тренер
Амир Галенои
18
Шейх Сиби
ВР
24
Yaya Bojang
ЦЗ
15
Elvin Mendy
ЦП
17
K. Gassama
ЦП
Главный тренер
Джонни МакКинстри
Остались в запасе
18
Шейх Сиби
ВР
24
Yaya Bojang
ЦЗ
15
Elvin Mendy
ЦП
17
K. Gassama
ЦП
Главный тренер
Амир Галенои
Главный тренер
Джонни МакКинстри
Статистика матча Иран - Гамбия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию Иран против Гамбии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 мая в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Иран – Гамбия
- Матч игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»