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    • Самолет со сборной Гамбии совершил аварийную посадку: игроки потеряли сознание в салоне

    Самолет со сборной Гамбии совершил аварийную посадку: игроки потеряли сознание в салоне

    Защитник сборной Гамбии Сайди Джанко, сообщил, что игроки команды из‑за нехватки кислорода потеряли сознание в салоне самолета, когда летели из столицы своей страны Банжула в Кот‑д’Ивуар на Кубок африканских наций.

    Через несколько минут после взлета воздушное судно с футболистами на борту совершило аварийную посадку.

    «Это неприемлемо. После 32‑часового путешествия из Саудовской Аравии, где проходили сборы, в Гамбию с длительными пересадками в Стамбуле и Касабланке мы должны были вылететь из Гамбии в Кот‑д’Ивуар.

    Как только мы сели в небольшой самолет, мы ощутили сильную жару, из‑за которой с нас капал пот. Экипаж заверил нас, что кондиционер включится, как только мы поднимемся в небо.

    Нечеловеческая жара в сочетании с возникшей нехваткой кислорода вызвала у многих сильные головные боли и головокружение. Более того, люди начали терять сознание через несколько минут после взлета.

    Пока мы находились в воздухе, ситуация ухудшилась, и у пилота не осталось другого выбора, кроме как экстренно посадить самолет в аэропорту Банжула через девять минут.

    Последствия могли быть намного хуже! Представьте, что могло бы случиться, если бы мы еще дольше находились в такой ситуации – в самолете, у которого кончился кислород…

    Мы рады, что все чувствуют себя хорошо, но это ситуация, которую необходимо решить перед выступлением на Кубке Африки», – сообщил Джанко, выступающий в швейцарском «Янг Бойз».

    • Сборная Гамбии проведет первый матч на турнире 15 января против команды Сенегала. Ее соперниками по группе также будут Гвинея и Камерун.
    • Кубок Африки-2023, перенесенный с прошлого года, стартует 13 января матчем Кот‑д’Ивуар – Гвинея-Бисау.

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    Источник: The Sun

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