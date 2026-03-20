116-я сборная мира отказалась сыграть с Россией в марте

Сегодня, 17:39
3

Президент Федерации футбола Гамбии Ламин Байо сообщил, что у них было предложение провести товарищеский матч со сборной России в текущем месяце.

«Мы получили предложение сыграть со сборной России в марте этого года. Но из-за запланированного матча с Сенегалом на выезде, нам было бы проблематично играть с российской сборной в России.

Поэтому из-за проблем с логистикой мы отказались от этого варианта. Мы готовы сыграть с Россией в июне этого года и рассматриваем возможность организации этого матча», – сказал Байо.

  • Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
  • В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
  • В марте будут матчи с Никарагуа и Мали. Они состоятся 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

Еще по теме:
Названа причина отсутствия Миранчука в составе сборной России 1
В сборной России объяснили вызов пяти вратарей 3
Карпин прокомментировал вызов Мелкадзе в сборную России 1
Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Гамбия
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1774017696
Скорбим .пта . А зюба то как расстроится !
Ответить
sispalovich
1774018612
Ответить
c 7890
1774020440
Россия изгой.До 24.02.22 даже не думали бы о Гамбии .А теперь приходится слышать отказ даже от них.Эпично будет услышать отказ от Гондураса.Гы гы По ходу Россия будет рада игре даже с Сан Марино.В рейтинге ФИФА они на последнем месте.
Ответить
Главные новости
Соболев откровенно рассказал о решении покинуть «Спартак»
18:42
2
Бубнов – о Талалаеве: «У меня бы он кровью умылся»
18:18
6
Соболев раскрыл, как игроки «Зенита» относятся к опозданиям Вендела
17:54
3
Заявление ЦСКА о конфликте Мойзеса и Челестини
17:45
3
116-я сборная мира отказалась сыграть с Россией в марте
17:39
3
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
23
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
4
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
Все новости
Все новости
Названа причина отсутствия Миранчука в составе сборной России
12:43
1
В сборной России объяснили вызов пяти вратарей
12:23
3
Карпин прокомментировал вызов Мелкадзе в сборную России
11:59
1
ФотоИтоговый состав сборной России на товарищеские матчи в марте
11:13
23
Тренер Никарагуа сравнил сборную России с Аргентиной
10:20
1
Глава КОНМЕБОЛ назвал победителя в отмененной Финалиссиме
09:29
Реакция Неймара на невызов в сборную Бразилии
17 марта
2
Опубликован состав сборной Бразилии на мартовские матчи с двумя игроками «Зенита» и без Неймара
16 марта
3
Принято итоговое решение по Финалиссиме
15 марта
8
Подробности ситуации с возможной отменой Финалиссимы
15 марта
В 62-й сборной мира рассказали о предложении России по товарищескому матчу
13 марта
1
8-я сборная мира сообщила, готова ли сыграть с Россией перед ЧМ-2026
13 марта
13
Радимов выступил против расширенных списков сборной России
13 марта
В Венгрии оценили шансы на проведение матча с Россией
12 марта
8
Колосков объяснил, зачем Захаряна включили в список сборной России
12 марта
1
Назван стадион, на который перенесут Финалиссиму из-за конфликта на Ближнем Востоке
12 марта
2
Защитник ЦСКА попал в расширенные списки двух сборных России
11 марта
Молодежная сборная России в 5-й раз за три года сыграет с одной из азиатских сборных
11 марта
ФотоРасширенный состав сборной России на товарищеские матчи в марте
11 марта
15
ВидеоЖена Карпина сообщила о беременности
8 марта
10
В УЕФА высказались о возможном переносе Финалиссимы из-за конфликта на Ближнем Востоке
5 марта
5
Гватемала назвала условие для матча со сборной России
4 марта
19
ВидеоФутболистки сборной Ирана отказались петь гимн перед матчем Кубка Азии
3 марта
5
Финалиссиму могут отменить из-за военного конфликта на Ближнем Востоке
2 марта
7
Реакция Мостового на матч России с Никарагуа
27 февраля
ФотоОбъявлен второй соперник России по товарищеским матчам в марте
27 февраля
8
ФотоРоссия сыграет со сборной со 131-го места в рейтинге ФИФА
27 февраля
27
Стал известен потенциальный соперник сборной России в июне
26 февраля
4
Все новости
