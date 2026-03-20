116-я сборная мира отказалась сыграть с Россией в марте

Президент Федерации футбола Гамбии Ламин Байо сообщил, что у них было предложение провести товарищеский матч со сборной России в текущем месяце.
«Мы получили предложение сыграть со сборной России в марте этого года. Но из-за запланированного матча с Сенегалом на выезде, нам было бы проблематично играть с российской сборной в России.
Поэтому из-за проблем с логистикой мы отказались от этого варианта. Мы готовы сыграть с Россией в июне этого года и рассматриваем возможность организации этого матча», – сказал Байо.
- Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
- В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- В марте будут матчи с Никарагуа и Мали. Они состоятся 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.
