116-я сборная мира отказалась сыграть с Россией в марте

Президент Федерации футбола Гамбии Ламин Байо сообщил, что у них было предложение провести товарищеский матч со сборной России в текущем месяце.

«Мы получили предложение сыграть со сборной России в марте этого года. Но из-за запланированного матча с Сенегалом на выезде, нам было бы проблематично играть с российской сборной в России.

Поэтому из-за проблем с логистикой мы отказались от этого варианта. Мы готовы сыграть с Россией в июне этого года и рассматриваем возможность организации этого матча», – сказал Байо.