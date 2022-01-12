Перед матчем Мавритания – Гамбия вместо гимна мавританцев трижды включили другую песню

Организаторы Кубка Африки не смогли включить гимн Мавритании перед их матчем первого тура группового этапа против Гамбии. Перед стартовым свистком трижды пытались включить мавританский гимн, но всякий раз на стадионе воспроизводилась другая композиция.

После третьей попытки камерунские организаторы включили гимн Гамбии. Ситуация вызвала смех членов сборной Мавритании.