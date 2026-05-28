29 мая в товарищеском матче встретятся сборные Ирана и Гамбии. Хозяева разгромили Коста-Рику (5:0) в последней игре и не проигрывают в 10 из 12 домашних матчей. Гамбия – одна из самых атакующих команд Африки: 15 голов за последние 5 игр (3.00 в среднем) и забивает в 8 последних матчах. Но их оборона дырявая – 1.80 пропущенных. Ожидается феерия голов.

Иран

Иранский коллектив подходит к матчу в отличной форме. Разгром Коста-Рики со счeтом 5:0 в прошлом туре стал настоящим заявлением о намерениях и доказал, что «Персидские львы» умеют забивать много и при этом не пропускать. Всего 2 пропущенных гола за последние 5 матчей (0.40 в среднем) – это уровень топ-сборной. В атаке иранцы стабильны – 1.60 гола за игру.

Дома Иран чувствует себя уверенно: не проигрывают в 10 из 12 последних матчей на своeм поле. Оборона действует надeжно, а атака способна использовать ошибки соперника. Гамбия пропускает много – это шанс для иранцев.

Гамбия

Гамбийский коллектив – настоящая команда-фейерверк. 15 голов за последние 5 матчей (3.00 в среднем) – это сумасшедшая статистика! Команда забивает в 8 последних матчах подряд. В прошлом туре Гамбия уступила Сенегалу (1:3), но забила. В гостях гамбийцы играют уверенно – не проигрывают в 5 из 7 последних выездных товарищеских матчей.

Проблема – оборона: 9 пропущенных за последние 5 игр (1.80 в среднем), и пропускают в 4 последних матчах подряд. Гамбия умеет забивать, но и пропускает много. В гостях против организованного Ирана это может стать фатальным.

Факты о командах:

Иран

Разгром Коста-Рики 5:0 в прошлом туре

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей дома

Оборона – 0.40 пропущенных за последние 5 игр

В среднем: 1.60 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Гамбия

Забивает в 8 последних матчах подряд

15 голов за последние 5 игр (3.00 в среднем) – феноменальная атака

Пропускает в 4 последних матчах (1.80 в среднем)

В гостях не проигрывает в 5 из 7 последних товарищеских матчей

В среднем: 3.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч Иран – Гамбия

Встречаются организованная иранская оборона (0.40 пропущенных) и сумасшедшая атака Гамбии (3.00 гола за игру). Иран дома надeжен, но Гамбия забивает всегда – 8 матчей подряд. При этом гамбийцы пропускают много (1.80), а иранцы умеют забивать (1.60).

Ожидается открытый футбол с обменом голами. Иран должен побеждать за счeт домашней крепости и организованности в обороне, но Гамбия обязательно отличится – их атака слишком хороша, чтобы уйти с поля без гола.

Рекомендованные ставки: