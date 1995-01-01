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    Кубок Африки. Гамбия прошла Гвинею и сыграет в 1/4 финала

    В 1/8 финала Кубка африканских наций Гвинея проиграла Гамбии со счетом 0:1.

    Единственный гол в матче забил форвард «Аталанты» Муса Барроу.

    В концовке игры по одному футболисту из обеих команд были удалены с поля за вторую желтую карточку.

    Гамбия стала четвертьфиналистом турнира, Гвинея вылетела с континентального первенства.

    Кубок Африки. 1/8 финала

    Гвинея – Гамбия – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Барроу, 71.

    Удаления: Конте, 90+4 – Нжийе, 87.

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    Источник: «Бомбардир»

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