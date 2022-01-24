Кубок Африки. Гамбия прошла Гвинею и сыграет в 1/4 финала

В 1/8 финала Кубка африканских наций Гвинея проиграла Гамбии со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил форвард «Аталанты» Муса Барроу.

В концовке игры по одному футболисту из обеих команд были удалены с поля за вторую желтую карточку.

Гамбия стала четвертьфиналистом турнира, Гвинея вылетела с континентального первенства.

Кубок Африки. 1/8 финала

Гвинея – Гамбия – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Барроу, 71.

Удаления: Конте, 90+4 – Нжийе, 87.

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