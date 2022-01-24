Кубок Африки. Гамбия прошла Гвинею и сыграет в 1/4 финала

В 1/8 финала Кубка африканских наций Гвинея проиграла Гамбии со счетом 0:1.
Единственный гол в матче забил форвард «Аталанты» Муса Барроу.
В концовке игры по одному футболисту из обеих команд были удалены с поля за вторую желтую карточку.
Гамбия стала четвертьфиналистом турнира, Гвинея вылетела с континентального первенства.
Кубок Африки. 1/8 финала
Голы: 0:1 – Барроу, 71.
Удаления: Конте, 90+4 – Нжийе, 87.
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Источник: «Бомбардир»