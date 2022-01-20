Кубок Африки. Мали и Гамбия пробились в 1/8 финала

В группе F Кубка африканских наций состоялись матчи третьего тура.

Гамбия вырвала победу над Тунисом благодаря голу на 93-й минуте, а Мали обыграл Мавританию.

Мали и Гамбия вышли в плей-офф турнира. Тунис еще может пробиться в 1/8 финала как одна из лучших команд, занявших третьи места. Мавритания вылетела с континентального первенства.

Кубок Африки. 3-й тур. Группа F

Гамбия – Тунис – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Джаллоу, 90+3.

Удаление: нет – Мустафа, 45+3.

Незабитый пенальти: нет – Жазири, 45+1.

Мали – Мавритания – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Айдара, 2; 2:0 – Коне, 49 (с пенальти).

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