Кубок Африки. Мали и Гамбия пробились в 1/8 финала

В группе F Кубка африканских наций состоялись матчи третьего тура.
Гамбия вырвала победу над Тунисом благодаря голу на 93-й минуте, а Мали обыграл Мавританию.
Мали и Гамбия вышли в плей-офф турнира. Тунис еще может пробиться в 1/8 финала как одна из лучших команд, занявших третьи места. Мавритания вылетела с континентального первенства.
Кубок Африки. 3-й тур. Группа F
Гол: 1:0 – Джаллоу, 90+3.
Удаление: нет – Мустафа, 45+3.
Незабитый пенальти: нет – Жазири, 45+1.
Голы: 1:0 – Айдара, 2; 2:0 – Коне, 49 (с пенальти).
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Источник: «Бомбардир»