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    Кубок Африки. Мали и Гамбия пробились в 1/8 финала

    В группе F Кубка африканских наций состоялись матчи третьего тура.

    Гамбия вырвала победу над Тунисом благодаря голу на 93-й минуте, а Мали обыграл Мавританию.

    Мали и Гамбия вышли в плей-офф турнира. Тунис еще может пробиться в 1/8 финала как одна из лучших команд, занявших третьи места. Мавритания вылетела с континентального первенства.

    Кубок Африки. 3-й тур. Группа F

    Гамбия – Тунис – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Джаллоу, 90+3.

    Удаление: нет – Мустафа, 45+3.

    Незабитый пенальти: нет – Жазири, 45+1.

    Мали – Мавритания – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Айдара, 2; 2:0 – Коне, 49 (с пенальти).

    Календарь Кубка Африки

    Результаты Кубка Африки

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.01.2022 23:59
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