Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Коморские острова остались вдесятером на седьмой минуте матча с Камеруном, играя с защитником в воротах

    В 1/8 финала Кубка африканских наций Коморские острова играют с Камеруном.

    Коморские острова на седьмой минуте матча остались в меньшинстве – красную карточку получил капитан команды Наджим Абду.

    37-летнего футболиста удалили с поля за грубый фол.

    • Коморские острова играют с левым защитником в воротах.
    • Камерун – хозяин Кубка Африки.

    Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба

    Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды

    В «Барселоне» считают, что Дембеле выдумывает травмы

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2022 22:41
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11576

      Fusballer 6 часов назад

      Вроде Кубок африканских наций, но ощущение, что играют несколько сборных Франции.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57127

      portero 6 часов назад

      Камерун в финале???

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93286
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru