Коморские острова остались вдесятером на седьмой минуте матча с Камеруном, играя с защитником в воротах

Вроде Кубок африканских наций, но ощущение, что играют несколько сборных Франции.
В 1/8 финала Кубка африканских наций Коморские острова играют с Камеруном.
Коморские острова на седьмой минуте матча остались в меньшинстве – красную карточку получил капитан команды Наджим Абду.
37-летнего футболиста удалили с поля за грубый фол.
- Коморские острова играют с левым защитником в воротах.
- Камерун – хозяин Кубка Африки.
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