Коморские острова сыграют с Камеруном на Кубке Африки с левым защитником в воротах

Сборная Коморских островов назвала стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка африканских наций против Камеруна.
Место в воротах займет левый защитник «Аяччо» Чакер Алхадур. Его рост – 172 сантиметра.
- Номинальные вратари недоступны для игры из-за травм и коронавируса.
- Матч начнется в 22:00 мск.
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Источник: Федерация футбола Коморских островов