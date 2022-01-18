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    Кубок Африки. Гана проиграла Коморским островам и заняла последнее место в группе. Марокко и Габон вышли в плей-офф

    Сборная Коморских островов обыграла Гану в заключительном туре группового этапа Кубка африканских наций. Команды забили пять мячей на двоих.

    В параллельном матче группы С Габон сыграл вничью с Марокко (2:2). Обе команды вышли в плей-офф.

    Кубок Африки. Группа С. 3-й тур

    Габон – Марокко – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Аллевина, 21; 1:1 – Буфал (с пенальти), 73; 2:1 – Агер (автогол), 81; 2:2 – Хакими, 84.

    Гана – Коморские острова – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Набуан, 4; 0:2 – Могни, 62; 1:2 – Боаки, 64; 2:2 – Джику, 77; 2:3 – Могни, 85.

    Удаления: Айю, 25 – нет.

    Календарь Кубка Африки

    Результаты Кубка Африки

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2022 23:56
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