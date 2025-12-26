Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Замбия – Коморские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2025

Замбия – Коморские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2025

26 декабря 2025, 19:20
Замбия
26.12.2025, пятница, 20:30
Кубок африканских наций, группа A, 2 тур
0 : 0
Завершен
Коморские острова
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Замбия
16
Уиллард Мванца
ВР
21
Доминик Чанда
ЦЗ
2
Мэтьюз Банда
ПЗ
28
Дэвид Симуконда
ОП
6
Бенсон Сакала
ОП
8
Лубамбо Мусонда
ЦП
17
Кингс Кангва
ЦП
25
Оуэн Тембо
ЦП
9
Ламек Банда
ПВ
20
Патсон Дака
ЦФ
10
Фэшн Сакала
(К) ЦФ
Главный тренер
Мозес Сихоне
Коморские острова
16
Янник Пандор
ВР
2
Исмаэль Бура
ЛЗ
3
Аким Абдалла
ЛЗ
5
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
4
Кенан Тоибибу
ЦЗ
22
Саид Бакари
ПЗ
17
Мизьян Маолида
ЛВ
18
Ясин Бурхан
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
(К) ЦП
11
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Стефано Кузин
Замбия
18
Фрэнсис Мванса
ВР
16
Лоуренс Муленга
ВР
14
Кабасо Чонго
ЦЗ
4
Фрэнки Мусонда
ЦЗ
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
3
Обино Чисала
ЦЗ
11
Джозеф Сабобо
ЛВ
5
Мигел Чайва
ОП
12
Уилсон Чисала
ЦП
0
Джозеф Литета
ЦП
15
Дайвен Калуса
АП
19
Кеннеди Мусонда
ЦФ
7
Джек Лане
ЦФ
27
Элия Манданджи
ЦФ
23
Паскаль Фири
РФ
Коморские острова
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
1
Салим Бен Бойна
ВР
14
Реми Вита
ЛЗ
8
Яннис Кари
ЦЗ
12
Кассим М'Дахома
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
19
Идрис Мохамед
ЦЗ
15
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
17
Заид Амир
ЛВ
9
Абубакар Али-Абдалла
ЛВ
6
Ияд Мохамед
ОП
26
Рауф Мроивили
ЦП
27
Райан Лутин
АП
13
Аймерик Ахмед
АП
21
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
2-2-3-1-2
16
Мванца
21
Чанда
2
Банда
28
Симуконда
6
Сакала
8
Мусонда
17
Кангва
25
Тембо
9
Банда
10
Сакала
20
Дака
3-2-3-1-1
16
Пандор
2
Бура
5
Сойлихи
4
Тоибибу
22
Бакари
3
Абдалла
18
Бурхан
28
Юссуф
10
М'Чангама
17
Маолида
11
Саид
28
Симуконда
12
Чисала
12
Чисала
28
Симуконда
10
Сакала
11
Сабобо
11
Сабобо
10
Сакала
9
Банда
19
Мусонда
19
Мусонда
9
Банда
25
Тембо
7
Лане
7
Лане
25
Тембо
2
Бура
14
Вита
14
Вита
2
Бура
22
Бакари
8
Кари
8
Кари
22
Бакари
17
Маолида
7
Селемани
7
Селемани
17
Маолида
18
Бурхан
6
Мохамед
6
Мохамед
18
Бурхан
3
Абдалла
27
Лутин
27
Лутин
3
Абдалла
Остались в запасе
Замбия
Коморские острова
18
Фрэнсис Мванса
ВР
16
Лоуренс Муленга
ВР
14
Кабасо Чонго
ЦЗ
4
Фрэнки Мусонда
ЦЗ
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
3
Обино Чисала
ЦЗ
5
Мигел Чайва
ОП
0
Джозеф Литета
ЦП
15
Дайвен Калуса
АП
27
Элия Манданджи
ЦФ
23
Паскаль Фири
РФ
Главный тренер
Мозес Сихоне
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
1
Салим Бен Бойна
ВР
12
Кассим М'Дахома
ЦЗ
19
Идрис Мохамед
ЦЗ
15
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
26
Рауф Мроивили
ЦП
13
Аймерик Ахмед
АП
17
Заид Амир
ЛВ
9
Абубакар Али-Абдалла
ЛВ
21
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Стефано Кузин
Остались в запасе
18
Фрэнсис Мванса
ВР
16
Лоуренс Муленга
ВР
14
Кабасо Чонго
ЦЗ
4
Фрэнки Мусонда
ЦЗ
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
3
Обино Чисала
ЦЗ
5
Мигел Чайва
ОП
0
Джозеф Литета
ЦП
15
Дайвен Калуса
АП
27
Элия Манданджи
ЦФ
23
Паскаль Фири
РФ
Остались в запасе
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
1
Салим Бен Бойна
ВР
12
Кассим М'Дахома
ЦЗ
19
Идрис Мохамед
ЦЗ
15
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
26
Рауф Мроивили
ЦП
13
Аймерик Ахмед
АП
17
Заид Амир
ЛВ
9
Абубакар Али-Абдалла
ЛВ
21
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Мозес Сихоне
Главный тренер
Стефано Кузин
Статистика матча Замбия - Коморские острова
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
0
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
15
13
Офсайды
0
1
Количество передач
447
526
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5

Смотреть прямую трансляцию матча Замбия против Коморских островов, 2 тур Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Замбия – Коморские острова

Замбия – Коморские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Кубок африканских наций Коморские острова Замбия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
2
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
3
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
9
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+