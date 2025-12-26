26.12.2025, пятница, 20:30
Кубок африканских наций, группа A, 2 тур
Кубок африканских наций, группа A, 2 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Замбия
Замбия
18
Фрэнсис Мванса
ВР
16
Лоуренс Муленга
ВР
14
Кабасо Чонго
ЦЗ
4
Фрэнки Мусонда
ЦЗ
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
3
Обино Чисала
ЦЗ
11
Джозеф Сабобо
ЛВ
5
Мигел Чайва
ОП
12
Уилсон Чисала
ЦП
0
Джозеф Литета
ЦП
15
Дайвен Калуса
АП
19
Кеннеди Мусонда
ЦФ
7
Джек Лане
ЦФ
27
Элия Манданджи
ЦФ
23
Паскаль Фири
РФ
Коморские острова
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
1
Салим Бен Бойна
ВР
14
Реми Вита
ЛЗ
8
Яннис Кари
ЦЗ
12
Кассим М'Дахома
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
19
Идрис Мохамед
ЦЗ
15
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
17
Заид Амир
ЛВ
9
Абубакар Али-Абдалла
ЛВ
6
Ияд Мохамед
ОП
26
Рауф Мроивили
ЦП
27
Райан Лутин
АП
13
Аймерик Ахмед
АП
21
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
2-2-3-1-2
16
Мванца
21
Чанда
2
Банда
28
Симуконда
6
Сакала
8
Мусонда
17
Кангва
25
Тембо
9
Банда
10
Сакала
20
Дака
3-2-3-1-1
16
Пандор
2
Бура
5
Сойлихи
4
Тоибибу
22
Бакари
3
Абдалла
18
Бурхан
28
Юссуф
10
М'Чангама
17
Маолида
11
Саид
28
Симуконда
12
Чисала
12
Чисала
28
Симуконда
10
Сакала
11
Сабобо
11
Сабобо
10
Сакала
9
Банда
19
Мусонда
19
Мусонда
9
Банда
25
Тембо
7
Лане
7
Лане
25
Тембо
2
Бура
14
Вита
14
Вита
2
Бура
22
Бакари
8
Кари
8
Кари
22
Бакари
17
Маолида
7
Селемани
7
Селемани
17
Маолида
18
Бурхан
6
Мохамед
6
Мохамед
18
Бурхан
3
Абдалла
27
Лутин
27
Лутин
3
Абдалла
Остались в запасе
Замбия
Коморские острова
18
Фрэнсис Мванса
ВР
16
Лоуренс Муленга
ВР
14
Кабасо Чонго
ЦЗ
4
Фрэнки Мусонда
ЦЗ
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
3
Обино Чисала
ЦЗ
5
Мигел Чайва
ОП
0
Джозеф Литета
ЦП
15
Дайвен Калуса
АП
27
Элия Манданджи
ЦФ
23
Паскаль Фири
РФ
Главный тренер
Мозес Сихоне
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
1
Салим Бен Бойна
ВР
12
Кассим М'Дахома
ЦЗ
19
Идрис Мохамед
ЦЗ
15
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
26
Рауф Мроивили
ЦП
13
Аймерик Ахмед
АП
17
Заид Амир
ЛВ
9
Абубакар Али-Абдалла
ЛВ
21
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Стефано Кузин
Остались в запасе
18
Фрэнсис Мванса
ВР
16
Лоуренс Муленга
ВР
14
Кабасо Чонго
ЦЗ
4
Фрэнки Мусонда
ЦЗ
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
3
Обино Чисала
ЦЗ
5
Мигел Чайва
ОП
0
Джозеф Литета
ЦП
15
Дайвен Калуса
АП
27
Элия Манданджи
ЦФ
23
Паскаль Фири
РФ
Остались в запасе
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
1
Салим Бен Бойна
ВР
12
Кассим М'Дахома
ЦЗ
19
Идрис Мохамед
ЦЗ
15
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
26
Рауф Мроивили
ЦП
13
Аймерик Ахмед
АП
17
Заид Амир
ЛВ
9
Абубакар Али-Абдалла
ЛВ
21
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Мозес Сихоне
Главный тренер
Стефано Кузин
Статистика матча Замбия - Коморские острова
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
0
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
15
13
Офсайды
0
1
Количество передач
447
526
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Смотреть прямую трансляцию матча Замбия против Коморских островов, 2 тур Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Замбия – Коморские острова
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»