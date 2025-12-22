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Команды
Гамбург
Патсон Дака
€ 3 млн
Патсон Дака
Гамбург
9 октября 1998 (27)
#27 | Нападающий
180 см
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Фото
Игрок едва не сломал шею во время празднования гола на Кубке африканских наций
2025.12.22 23:11
3
Ребров – о «Спартаке» в ЛЕ: «Дака из «Лестера» сказал: «Нихера себе вы крутые. Мы в АПЛ на таком уровне играем»
2021.12.17 14:16
10
Дака: «Лестер» не может позволить себе проиграть «Спартаку»
2021.11.03 19:11
5
Роджерс – о покере Даки «Спартаку»: «Хотим, чтобы он снова забил четыре»
2021.11.03 17:59
5
Дака – игрок недели в Лиге Европы. Он оформил покер в ворота «Спартака»
2021.10.22 16:29
6
Фото
Мозес попал в символическую сборную третьего тура Лиги Европы по версии WhoScored
2021.10.22 13:58
8
Фото
Форвард «Лестера» Дака описал покер «Спартаку» цитатой из Библии
2021.10.21 18:15
15
Дака в матче со «Спартаком» сделал самый быстрый хет-трик в истории Лиги Европы
2021.10.21 10:55
9
Дака: «Забить «Спартаку» на самом деле очень сложно»
2021.10.20 20:50
4
Фото
Лучший бомбардир чемпионата Австрии Дака перешел в «Лестер»
2021.06.30 13:58
1
Журналист Романо: лучший бомбардир чемпионата Австрии Дака перейдет в «Лестер». Им интересовались «Ливерпуль» и «Челси»
2021.06.18 07:51
Форвард «Зальцбурга» Дака – первый замбиец, забивший в Лиге чемпионов
2019.11.28 09:55
Главные новости
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Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
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ЦСКА призвали избавиться от нападающего
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Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
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Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
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Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
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Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
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Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
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Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
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Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
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