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  • Ребров – о «Спартаке» в ЛЕ: «Дака из «Лестера» сказал: «Нихера себе вы крутые. Мы в АПЛ на таком уровне играем»

Ребров – о «Спартаке» в ЛЕ: «Дака из «Лестера» сказал: «Нихера себе вы крутые. Мы в АПЛ на таком уровне играем»

17 декабря 2021, 14:16
10

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров, занимающий сейчас пост технического координатора клуба, рассказал о диалоге с форвардом «Лестера» Патсоном Дакой после очного матча команд в Лиге Европы.

«Дома на «Лестер» мы вышли очень раскрепощенными. За счет этого, наверное, так здорово сначала и складывалось. Вели 2:0, все шло классно, кажется, поверили, что и сейчас можем победить. Только раз-два-три – и уже как-то незаметно проигрываем.

Кстати, после игры был интересный диалог, по-моему, с Дакой, который как раз четыре мяча забил. Он уходит с поля и говорит: «Пацаны, нихера себе вы крутые. Мы на таком уровне в АПЛ играем».

Я ответил: «Ну да, это российская Премьер-лига». Он закивал головой: «Классная драка!», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

  • 20 октября «Спартак» дома проиграл «Лестеру» со счетом 3:4.
  • Москвичи вели 2:0, однако затем пропустили 4 гола от Даки.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Лестер Ребров Артем Дака Патсон
Комментарии (10)
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Fusballer
1639741154
РПЛ - лучшая лига мира!
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B.G.
1639741244
Не заслужили в том матче поражения.
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Блямба
1639741926
Любовь со штангой. Это,видимо,навечно. Координатор безупречен.
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заткнитемнерот
1639745339
Это он ещё с Нижним Новгородом не играл!
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Andrew01
1639747258
интересно как звучит на английском - "нихера себе", кто знает? а еще хотелось бы узнать, что он говорил после матча с Легией, когда проиграли, вроде этого: "пацаны вы космос, мы в АПЛ на таком уровне не играем..."?
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Красногорск_Фан
1639755124
Куда мне до нее. Ей сам Марсель Марсо чегой-то говорил (с)
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mihail200606
1639756019
Ну нельзя же всем верить.. И просто дежурные вежливые слова принимать за чистую монету. зенит вспомни и успокойся..)) апл захотелось ...
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Hektor 84
1639759405
Ни хера себе так и сказал?))))
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