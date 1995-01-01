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    Ребров – о «Спартаке» в ЛЕ: «Дака из «Лестера» сказал: «Нихера себе вы крутые. Мы в АПЛ на таком уровне играем»

    Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров, занимающий сейчас пост технического координатора клуба, рассказал о диалоге с форвардом «Лестера» Патсоном Дакой после очного матча команд в Лиге Европы.

    «Дома на «Лестер» мы вышли очень раскрепощенными. За счет этого, наверное, так здорово сначала и складывалось. Вели 2:0, все шло классно, кажется, поверили, что и сейчас можем победить. Только раз-два-три – и уже как-то незаметно проигрываем.

    Кстати, после игры был интересный диалог, по-моему, с Дакой, который как раз четыре мяча забил. Он уходит с поля и говорит: «Пацаны, нихера себе вы крутые. Мы на таком уровне в АПЛ играем».

    Я ответил: «Ну да, это российская Премьер-лига». Он закивал головой: «Классная драка!», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

    • 20 октября «Спартак» дома проиграл «Лестеру» со счетом 3:4.
    • Москвичи вели 2:0, однако затем пропустили 4 гола от Даки.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 14:16
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1035

      Andrew01 23 минуты назад

      интересно как звучит на английском - "нихера себе", кто знает?
      а еще хотелось бы узнать, что он говорил после матча с Легией, когда проиграли, вроде этого: "пацаны вы космос, мы в АПЛ на таком уровне не играем..."?

      0
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      Рейтинг: +588

      dragoon000320 49 минут назад

      Ребров молчал бы лучше, карьерист х3ров

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +280

      заткнитемнерот 55 минут назад

      Это он ещё с Нижним Новгородом не играл!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3099

      Блямба 1 час назад

      Любовь со штангой.
      Это,видимо,навечно.
      Координатор безупречен.

      2
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      Рейтинг: +1884

      B.G. 2 часа назад

      Не заслужили в том матче поражения.

      6
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      Рейтинг: +2971

      m40 > B.G. 24 минуты назад

      Это да, но и на ничью в Лестере не наиграли тоже

      0
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      Рейтинг: +22467

      bset 2 часа назад

      Ответил "Ну да, это российская Премьер-лига" и кивнул в сторону рейтинга УЕФА.

      0
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      Рейтинг: +11032

      Fusballer 2 часа назад

      РПЛ - лучшая лига мира!

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      Рейтинг: +729

      kliker > Fusballer 30 минут назад

      Не путай нас, ФНЛ - самая случшая лига вмире! ))).

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