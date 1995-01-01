Ребров – о «Спартаке» в ЛЕ: «Дака из «Лестера» сказал: «Нихера себе вы крутые. Мы в АПЛ на таком уровне играем»

интересно как звучит на английском - "нихера себе", кто знает?
а еще хотелось бы узнать, что он говорил после матча с Легией, когда проиграли, вроде этого: "пацаны вы космос, мы в АПЛ на таком уровне не играем..."?
Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров, занимающий сейчас пост технического координатора клуба, рассказал о диалоге с форвардом «Лестера» Патсоном Дакой после очного матча команд в Лиге Европы.
«Дома на «Лестер» мы вышли очень раскрепощенными. За счет этого, наверное, так здорово сначала и складывалось. Вели 2:0, все шло классно, кажется, поверили, что и сейчас можем победить. Только раз-два-три – и уже как-то незаметно проигрываем.
Кстати, после игры был интересный диалог, по-моему, с Дакой, который как раз четыре мяча забил. Он уходит с поля и говорит: «Пацаны, нихера себе вы крутые. Мы на таком уровне в АПЛ играем».
Я ответил: «Ну да, это российская Премьер-лига». Он закивал головой: «Классная драка!», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.
- 20 октября «Спартак» дома проиграл «Лестеру» со счетом 3:4.
- Москвичи вели 2:0, однако затем пропустили 4 гола от Даки.