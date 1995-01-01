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    Дака: «Забить «Спартаку» на самом деле очень сложно»

    Форвард «Лестера» Патсон Дака дал комментарий после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака» (3:4). Замбиец оформил покер.

    «Это был замечательный матч, было непросто, но мы показали характер, выигрывали единоборства и победили. Я забил очень похожие голы? Голы, может, и выглядели легко, но забить «Спартаку» на самом деле очень сложно. Но я знаю свои силы, скорость, вложил всю свою концентрацию, чтобы забить.

    Надеюсь, это мой первый покер за «Лестер», но далеко не последний. Но сейчас не лучшее время, чтобы праздновать – скоро у нас новый матч, надо сконцентрироваться на следующем матче», – сказал Дака.

    • «Спартак» проиграл оба домашних матча в этой Лиге Европы.
    • Москвичи не обыгрывают английские клубы в еврокубках 9 матчей подряд (с 2001 года).
    • Это 1-я победа «Лестера» в текущей Лиге Европы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3628

      FENIX-SL 20 минут назад

      как вежливо унизил
      респект!

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      Рейтинг: +211

      Форвард 79 30 минут назад

      Конечно сложно! Все мы привыкли придавать как можно больше значимости своим достижениям

      0
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      Рейтинг: +30104

      oyabun 46 минут назад

      Эх, нам бы такого игрока! Но не при нынешнем руководстве. ((

      0
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      Рейтинг: +1354

      22 raza chemp > oyabun 1 минуту назад

      Ага на бы его а им бы рассказова с максименко

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