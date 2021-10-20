Дака: «Забить «Спартаку» на самом деле очень сложно»

Форвард «Лестера» Патсон Дака дал комментарий после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака» (3:4). Замбиец оформил покер.

«Это был замечательный матч, было непросто, но мы показали характер, выигрывали единоборства и победили. Я забил очень похожие голы? Голы, может, и выглядели легко, но забить «Спартаку» на самом деле очень сложно. Но я знаю свои силы, скорость, вложил всю свою концентрацию, чтобы забить.

Надеюсь, это мой первый покер за «Лестер», но далеко не последний. Но сейчас не лучшее время, чтобы праздновать – скоро у нас новый матч, надо сконцентрироваться на следующем матче», – сказал Дака.

«Спартак» проиграл оба домашних матча в этой Лиге Европы.

Москвичи не обыгрывают английские клубы в еврокубках 9 матчей подряд (с 2001 года).

Это 1-я победа «Лестера» в текущей Лиге Европы.

Витория: «Игра с «Лестером» была хорошей. Это не проигрыш 0:10»