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Дака: «Забить «Спартаку» на самом деле очень сложно»

20 октября 2021, 20:50
4

Форвард «Лестера» Патсон Дака дал комментарий после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака» (3:4). Замбиец оформил покер.

«Это был замечательный матч, было непросто, но мы показали характер, выигрывали единоборства и победили. Я забил очень похожие голы? Голы, может, и выглядели легко, но забить «Спартаку» на самом деле очень сложно. Но я знаю свои силы, скорость, вложил всю свою концентрацию, чтобы забить.

Надеюсь, это мой первый покер за «Лестер», но далеко не последний. Но сейчас не лучшее время, чтобы праздновать – скоро у нас новый матч, надо сконцентрироваться на следующем матче», – сказал Дака.

  • «Спартак» проиграл оба домашних матча в этой Лиге Европы.
  • Москвичи не обыгрывают английские клубы в еврокубках 9 матчей подряд (с 2001 года).
  • Это 1-я победа «Лестера» в текущей Лиге Европы.

Витория: «Игра с «Лестером» была хорошей. Это не проигрыш 0:10»

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Лестер Дака Патсон
Комментарии (4)
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oyabun
1634752814
Эх, нам бы такого игрока! Но не при нынешнем руководстве. ((
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Форвард 79
1634753762
Конечно сложно! Все мы привыкли придавать как можно больше значимости своим достижениям
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моэм
1634759891
Три ,... три гола ! ..забиты в ближний т.е. во "вратарский" угол , а один в пустые , потому что Максименко убежал хрен знает зачем ...нельзя не вспомнить про Рассказова в роли "почётного эскорта" ... какая ж песня без баяна ... дуэт получился на загляденье....думаю народ тошнило дважды , сначала на стадионе от "игры" Спартака , потом после перепоя .
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BlackMurder
1634785595
У нас дворовая команда играет лучше чем клубы в раше
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