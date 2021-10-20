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  • Витория: «Игра с «Лестером» была хорошей. Это не проигрыш 0:10»

Витория: «Игра с «Лестером» была хорошей. Это не проигрыш 0:10»

20 октября 2021, 20:27
42

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подытожил матч группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4). Россияне вели 2:0.

«Игра была очень качественная, на уровне Лиги Европы. То, что мы забили в первом тайме два гола, – это очень хороший показатель для команды. Но мы столкнулись с сильным соперником, который воспользовался нашими ошибками. Можем сказать, что это была очень качественная игра и мы получили опыт, который используем. Мы забили три гола дома, способны забить больше.

Можно ли сказать, что оборона не справилась только с одним человеком? Мне хочется повторить, что «Лестер» – достойный соперник. То, что Патсон Дака выходил на поле, означает, что «Лестер» пользовался теми ошибками, которые были. У них очень быстрые контратаки. У них очень быстро принимаются решения. Это качественная команда. Но здесь нельзя сказать, что оборона сыграла плохо. Это была хорошая игра. В конце концов это не проигрыш 0:10», – сказал Витория в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Фанаты поддерживали Виторию во время игры.
  • «Спартак» проиграл оба домашних матча в этой Лиге Европы.
  • Москвичи не обыгрывают английские клубы в еврокубках 9 матчей подряд (с 2001 года).

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Лестер Витория Руй
Комментарии (42)
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порт
1634751036
Мы забили три гола дома, способны забить больше \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Вы пропустили четыре, способны пропустить больше
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lordmrv
1634751259
Руй, перед матчем крякать не нужно про свои предчувствия, а то руй и вышел.
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mamba9090909
1634751402
Проигрыш в турнире он и 0 - 10 проигрыш, и 0 - 1, тот же проигрыш.
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BlackMurder
1634751680
Походу Спартак скоро сменит тренера
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житель СПб
1634751725
В общем, действительно, не 0:10. И смотреть было на что, было достойно! Но надо усиливать оборону, тренер!
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OOOVVV.
1634751929
Герой матча Рассказов, привёз 3 гола ))))
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fhnv
1634751936
ЗА ТАКИЕ СЛОВА ТЫ ТОЧНО РАБОТАТЬ НЕ БУДЕШЬ В СПАРТАКЕ
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polt
1634754558
Просрали игру после 2-0, да и ... на нее, чего дальше ждать от ... Витория , действительно поражения в 0-10 похоже не за горами с такой игрой полузасранцев и засранцев.
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ivany4
1634754608
С тренером Виторией, можно сказать, это была очень качественная игра и команда получила опыт, который потом, где-нибудь, использует. Тренер соперника сумел настроить свою команду, быстро принимает решения по ситуации, ведет игру команды с бровки поля. Он создал качественную команду. Но здесь нельзя сказать, что тренер Спартака виноват. Это была хорошая игра. В конце концов он же не проиграл 0:10. Интересно, что бы сказал Витория о такой оценке его работы? Про 11 титулов мы уже слышали.)))
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Ruryu
1634757148
Блин,вам не угодишь... Матч не смотрел(работа,бл...),но если команда,даже после 4х пропущенных,бежит(идёт) забивать 3й,то возможно,не все плохо. А класс команды и так понятен(таблицу рпл посмотрите). И да,это не 7:0,от ливера...
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