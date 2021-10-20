Витория: «Игра с «Лестером» была хорошей. Это не проигрыш 0:10»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подытожил матч группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4). Россияне вели 2:0.

«Игра была очень качественная, на уровне Лиги Европы. То, что мы забили в первом тайме два гола, – это очень хороший показатель для команды. Но мы столкнулись с сильным соперником, который воспользовался нашими ошибками. Можем сказать, что это была очень качественная игра и мы получили опыт, который используем. Мы забили три гола дома, способны забить больше.

Можно ли сказать, что оборона не справилась только с одним человеком? Мне хочется повторить, что «Лестер» – достойный соперник. То, что Патсон Дака выходил на поле, означает, что «Лестер» пользовался теми ошибками, которые были. У них очень быстрые контратаки. У них очень быстро принимаются решения. Это качественная команда. Но здесь нельзя сказать, что оборона сыграла плохо. Это была хорошая игра. В конце концов это не проигрыш 0:10», – сказал Витория в эфире телеканала «Матч Премьер».