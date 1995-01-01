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    Витория: «Игра с «Лестером» была хорошей. Это не проигрыш 0:10»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория подытожил матч группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4). Россияне вели 2:0.

    «Игра была очень качественная, на уровне Лиги Европы. То, что мы забили в первом тайме два гола, – это очень хороший показатель для команды. Но мы столкнулись с сильным соперником, который воспользовался нашими ошибками. Можем сказать, что это была очень качественная игра и мы получили опыт, который используем. Мы забили три гола дома, способны забить больше.

    Можно ли сказать, что оборона не справилась только с одним человеком? Мне хочется повторить, что «Лестер» – достойный соперник. То, что Патсон Дака выходил на поле, означает, что «Лестер» пользовался теми ошибками, которые были. У них очень быстрые контратаки. У них очень быстро принимаются решения. Это качественная команда. Но здесь нельзя сказать, что оборона сыграла плохо. Это была хорошая игра. В конце концов это не проигрыш 0:10», – сказал Витория в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Фанаты поддерживали Виторию во время игры.
    • «Спартак» проиграл оба домашних матча в этой Лиге Европы.
    • Москвичи не обыгрывают английские клубы в еврокубках 9 матчей подряд (с 2001 года).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:27
    Комментарии31
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      Рейтинг: +9312

      ivany4 15 минут назад

      С тренером Виторией, можно сказать, это была очень качественная игра и команда получила опыт, который потом, где-нибудь, использует. Тренер соперника сумел настроить свою команду, быстро принимает решения по ситуации, ведет игру команды с бровки поля. Он создал качественную команду. Но здесь нельзя сказать, что тренер Спартака виноват. Это была хорошая игра. В конце концов он же не проиграл 0:10.
      Интересно, что бы сказал Витория о такой оценке его работы? Про 11 титулов мы уже слышали.)))

      0
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      Рейтинг: +4599

      polt 16 минут назад

      Просрали игру после 2-0, да и ... на нее, чего дальше ждать от ... Витория , действительно поражения в 0-10 похоже не за горами с такой игрой полузасранцев и засранцев.

      1
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      Рейтинг: +10440

      Cleaner 18 минут назад

      Поражение... У меня по этой игре всё.

      1
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      Рейтинг: +235

      Soccerdealer63 19 минут назад

      - покойник перед смертью потел?
      - да...
      - это хорошо...

      0
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      Рейтинг: +9162

      alp 23 минуты назад

      хорошая мина при плохой игре....

      1
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      Рейтинг: +211

      Форвард 79 32 минуты назад

      Что 3:4, что 0:10 это 0 очков! А если для Вас Руи не 0:10 это достижение, то это крайне печально!

      2
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      Рейтинг: +206

      Отжогин 46 минут назад

      Вона где псина порылась! Он-то, оказывается, 0:10 ожидал! Бедненький...

      1
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      Рейтинг: +206

      Отжогин > Отжогин 39 минут назад

      Впрочем, с такой игрой в ответке эту сумму вполне могут положить.

      1
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      Рейтинг: +2351

      FRZZ 53 минуты назад

      Набор стандартных слов проигравшего тренера.
      Это притом, что лучший бомбардир Лестера сидел в запасе.

      0
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      Рейтинг: +959

      fhnv 59 минут назад

      ЗА ТАКИЕ СЛОВА ТЫ ТОЧНО РАБОТАТЬ НЕ БУДЕШЬ В СПАРТАКЕ

      3
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      Рейтинг: +627

      OOOVVV. 1 час назад

      Герой матча Рассказов, привёз 3 гола ))))

      2
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      Рейтинг: +959

      fhnv > OOOVVV. 59 минут назад

      ДА ТАМ И МАКСИМЕНКО ВСЕ УДАРЫ ПРОПУСКАЛ ПОЧТИ

      3
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      Рейтинг: +10440

      Cleaner > fhnv 17 минут назад

      С вратарями Спартаку нужно что то решать. Максименко пропускает практически все, что не летит само к нему в руки...(

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