Фанаты «Спартака» в концовке матча с «Лестером» скандировали фамилию Витории

Болельщики «Спартака» во время матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4) поддержали главного тренера Руя Виторию. В концовке встречи они скандировали «Руй Витория».

«Спартак» по ходу матча вел 2:0.