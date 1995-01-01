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    Фанаты «Спартака» в концовке матча с «Лестером» скандировали фамилию Витории

    Болельщики «Спартака» во время матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4) поддержали главного тренера Руя Виторию. В концовке встречи они скандировали «Руй Витория».

    «Спартак» по ходу матча вел 2:0.

    • «Спартак» проиграл оба домашних матча в этой Лиге Европы.
    • Москвичи не обыгрывают английские клубы в еврокубках 9 матчей подряд (с 2001 года).
    • Витория работает в России с лета.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:48
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2727

      Derzkiy1 1 час назад

      Да смысл опять тренеров менять? Что за тупой клуб, крутой португальский тренер, нужно
      Время привыкнуть к этому говно футболу и сделать его лучше

      2
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      Рейтинг: +2883

      tarasofka 1 час назад

      не забываем, что спартак уволит его 20 ноября. прямо щас не снимают только из-за этого пункта в контракте.

      1
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      Рейтинг: +2577

      R_a_i_n > tarasofka 1 час назад

      тебя не забанили ещё)))

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      Рейтинг: +2883

      tarasofka > R_a_i_n 1 час назад

      не провоцируй, не напишу я это, хоть и хочется)

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      Рейтинг: +2577

      R_a_i_n > tarasofka 1 час назад

      подождемс, подождемс...

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      Рейтинг: +3255

      Axe111 1 час назад

      Супер,спасибо

      0
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      Рейтинг: +13782

      paracetamol 1 час назад

      А точно они Руй говорили, или была другая буква в начале?

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      Рейтинг: +2647

      lordmrv > paracetamol 1 час назад

      Просто тебе всегда слышится, как тебя называют.

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      Рейтинг: +53345

      portero 1 час назад

      Заготовка наверное, двоякое скандирование, можно как поддержку рассмотреть или как прикол...

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