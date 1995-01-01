Фанаты «Спартака» в концовке матча с «Лестером» скандировали фамилию Витории

Да смысл опять тренеров менять? Что за тупой клуб, крутой португальский тренер, нужно
Время привыкнуть к этому говно футболу и сделать его лучше
Болельщики «Спартака» во время матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4) поддержали главного тренера Руя Виторию. В концовке встречи они скандировали «Руй Витория».
«Спартак» по ходу матча вел 2:0.
- «Спартак» проиграл оба домашних матча в этой Лиге Европы.
- Москвичи не обыгрывают английские клубы в еврокубках 9 матчей подряд (с 2001 года).
- Витория работает в России с лета.